國內旅遊真的爛？全因這點「致命缺點」 眾人猛點頭

近幾年在疫情衝擊下，全球觀光業旅遊業受到重創，因此不少民眾選擇轉向國內旅遊。然而，卻有網友發現「台灣旅遊被很多人嫌爛」，貼文曝光後不少人點出「致命缺點」，引發熱烈討論。

該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發問，「常常聽到台灣旅遊被很多人嫌爛，原因是夜市、老街都賣差不多的東西，還有裝置藝術也不如國外，但真的有這麼爛嗎?」。

文章一出，許多人也有同感，「夜市跟老街除了南北會有點差異以外基本上真的就是複製貼上」、「真的蠻爛的，沒美景，又到處收費景區，價格貴，小又難逛，台灣除了美食...出了國門真的不能比」、「台灣夜市除了形狀不一樣以外，其他都差不多，章魚燒、QQ球、骰子牛、夜市牛排、藥燉排骨」、「20年前去逛商圈、老街、景點，都覺得新鮮，20年後去哪都覺得老掉牙，一成不變」。

另外，網友統整出「致命缺點」就是住宿價格，「住宿真的太貴～不但貴，節假日還訂不到」、「重點是住宿太貴了，去日本住一天的價格比在台灣便宜很多，同等級的住宿價格可能台灣一半而已」、「台灣的飯店是連高收入國家都覺得貴的」、「你拿台灣同等星級或同等級住宿價格去比較一下韓國跟日本好了，台灣住宿業者到底是哪來的勇氣敢開這種價格做生意的」。