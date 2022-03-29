快訊

打房慘敗啟示錄：南韓與他的「無殼絕望」世代

本土疫情多點開花「今年別想出國了？」 前台大醫搖頭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國內旅遊真的爛？全因這點「致命缺點」 眾人猛點頭

聯合新聞網 / 綜合報導
許多網友感嘆台灣夜市、老街都賣差不多的東西。聯合報系資料照
許多網友感嘆台灣夜市、老街都賣差不多的東西。聯合報系資料照

近幾年在疫情衝擊下，全球觀光業旅遊業受到重創，因此不少民眾選擇轉向國內旅遊。然而，卻有網友發現「台灣旅遊被很多人嫌爛」，貼文曝光後不少人點出「致命缺點」，引發熱烈討論。

該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發問，「常常聽到台灣旅遊被很多人嫌爛，原因是夜市老街都賣差不多的東西，還有裝置藝術也不如國外，但真的有這麼爛嗎?」。

文章一出，許多人也有同感，「夜市跟老街除了南北會有點差異以外基本上真的就是複製貼上」、「真的蠻爛的，沒美景，又到處收費景區，價格貴，小又難逛，台灣除了美食...出了國門真的不能比」、「台灣夜市除了形狀不一樣以外，其他都差不多，章魚燒、QQ球、骰子牛、夜市牛排、藥燉排骨」、「20年前去逛商圈、老街、景點，都覺得新鮮，20年後去哪都覺得老掉牙，一成不變」。

另外，網友統整出「致命缺點」就是住宿價格，「住宿真的太貴～不但貴，節假日還訂不到」、「重點是住宿太貴了，去日本住一天的價格比在台灣便宜很多，同等級的住宿價格可能台灣一半而已」、「台灣的飯店是連高收入國家都覺得貴的」、「你拿台灣同等星級或同等級住宿價格去比較一下韓國跟日本好了，台灣住宿業者到底是哪來的勇氣敢開這種價格做生意的」。

夜市 老街

延伸閱讀

威爾史密斯怒甩巴掌前還大笑？為何不是出拳？網友解密

他衝好市多加油站喊「95加滿」搞烏龍 網嗨：月省5百元

她怒PO龜速車害雪隧塞爆 眼尖網友揪真實身分：政府認證累犯

台中「這家燒肉店」大勝屋馬 老饕：根本不在同檔次

相關新聞

他水費狂飆42倍 內行人指屋內沒漏水恐致地基流失

小心漏水也漏財！日前有網友在「爆系知識家」發文表示家裡水費因不明原因暴增42倍，懷疑水管管線出現問題，因此急著詢問眾人解決方法。

國內旅遊真的爛？全因這點「致命缺點」 眾人猛點頭

近幾年在疫情衝擊下，全球觀光業旅遊業受到重創，因此不少民眾選擇轉向國內旅遊。然而，卻有網友發現「台灣旅遊被很多人嫌爛」...

「一句話說出你在台積電的技能」 員工們走鐘狂抖祕聞

近期台積電春季校園徵才開跑，非官方臉書小編公開徵詢留言「一句話說出你在台積電的專業技能」，沒想到員工們紛紛歪樓，說了不少「黑色幽默」...

「女高中生清晨5點45分就出門上學」 釣南部網友曝鄉下日常

日前，高雄一名女高中生清晨5點45分在上學途中，遭到黃姓油漆工壓倒在地性侵得逞，一名網友驚訝地問「你各位讀高中有清晨5點45分走在街上嗎？」坦言實在難以想像這麼早就要去上學，貼文一出釣出許多有經驗的網

停車位被惡鄰居搶走 他怒出大招「擋車」網狂讚：舒服

社區大樓設有私人停車場，偶爾會遇到惡鄰居亂停車的現象，有網友近日發現鄰居再度將車停在他的車位內，一氣之下直接將汽車停在鄰居車前，直呼「反正我晚上不在家，出不出的去我隨便你」。

她怒PO龜速車害雪隧塞爆 眼尖網友揪真實身分：政府認證累犯

雪隧最低速限為70公里，當偵測到車輛時速低於65公里且與前車間隔超過100公尺時，慢速車示警系統即會提醒該車加速行駛，若行車速度過慢恐會造成後車嚴重堵塞；日前一名女網友怒PO一輛白色休旅雪隧龜速車，被其他眼尖網友抓包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。