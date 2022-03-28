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「一句話說出你在台積電的技能」 員工們走鐘狂抖祕聞

聯合新聞網 / 綜合報導
台積電示意圖。 新華社
台積電示意圖。 新華社

近期台積電春季校園徵才開跑，非官方臉書小編公開徵詢留言「一句話說出你在台積電的專業技能」，沒想到員工網友們紛紛歪樓，說了不少「黑色幽默」，更意外抖出一籮筐自家人才懂的苦楚。

「加入台積 共創奇蹟」社群小編上周在臉書發文，「歡迎各位發揮創意『一句話說出你在台積電的專業技能』讓大家來猜猜你的職務名稱」，並希望大家手下留情，不想被考倒。

沒想到內部網友們紛紛走鐘指出「很會訂飲料」、「再不交回就明天生產會議見」、「設hold不理」，還有服務台（Help Desk）IT支援工作「您現在為第20位等候者」；遇到地震時公司廣播「ERC報告，場內目前發生N級地震」、「請同仁勿驚慌，繼續安心工作」，網友回應「搖完ERC很慢才報幾級，逃生根本來不及」。

專業技能留言戰場也延燒至Dcard」，網友笑說「Dear sir」是半導體、系統廠的Mail都這樣，另外還有「專業憋尿，目前最高紀錄6.5H」、「我覺得我可以推上台藝大博士，我很會演戲」、「您好，可以幫我簽一張runcard嗎？」、「單點跳高，後續正常tool rls」、「此業務與我無關，請將我移除」，也有人模仿台積電廠用手機的來電鈴聲「T S M C 登登登 TS~MC TS~MC」，其他網友透露「聽到鈴聲絕不能響超過3秒，要接電話」、「催魂曲」。

台積電 Dcard

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