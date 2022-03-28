停車位被惡鄰居搶走 他怒出大招「擋車」網狂讚：舒服
社區大樓設有私人停車場，偶爾會遇到惡鄰居亂停車的現象，有網友近日發現鄰居再度將車停在他的車位內，一氣之下直接將汽車停在鄰居車前，直呼「反正我晚上不在家，出不出的去我隨便你」。
有網友在臉書社團爆廢公社發文表示，他回家時發現停車位被停了，一氣之下直接停在鄰居車前面，他說，住在這棟樓4年，已經被鄰居停過3次車位，但社區明明有提供付費停車位，直呼「鄰居素質真的很低」。
該網友補充，事後管理室找到車主，並打電話詢問車位的事情，他則淡定回答「我今晚都不在家，明天也不在家，沒有要用車」。
其他網友留言「治惡人，只能說...這方法我喜歡」、「以其人之道，還治其人之身」、「旁邊的開走，他就會出的來了，要卡滿」、「您就坐個飛機吧，或者下南部玩個三天兩夜，應該再後退點、貼一點，他才會出不去」、「舒服，就這樣連停三天吧」。
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