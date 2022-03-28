掃墓驚見小洞他怕被盜墓急「封孔」 網曝用途直呼：慘了！
清明節將至，不少人安排一年一度的祭祖活動，有網友掃墓時發現「墓地被鑽孔」，擔心是盜墓者行為，因此先以蠟燭補洞。不過其他網友直言，現在不會有人在墓地中放值錢陪葬品，基本上沒有值錢的物品。有內行人指出，洞是為了通氣及排水，近期連日下雨又將洞補上，「你不怕你祖先淹死？」
有網友在臉書社團爆廢公社發文表示，最近去墓地掃墓時，發現祖先的墓地有不明孔洞，他詢問「有沒有可能是盜墓者行為呢？鑽孔用金屬探測器看看是否有值錢的東西？」礙於擔心他就先以蠟燭補洞，避免被人盜墓。
不過多數網友都認為，現在這個年代，墓地中沒有值錢物品，基本上不可能有人盜墓，留言「這墓是葬骨灰罐的，撿過骨的了，沒有值錢的東西了好嗎！盜墓有怎麼不專業嗎？」、「這個已經撿金過了不會有人去盜墓的」。有人猜測「會不會其實只是為了要排水而已？」
有內行人解釋，「上面比較乾淨的是通氣用的，下面比較髒排水的，而且有段時間了」、「應該是親屬發現裡面積水，找人鑽孔打洞幫助排水，現在都火葬不能有任何物品，盜墓別想太多，兩孔一孔排水一孔排氣，一高一低，低的你可以看到水痕，明顯有水有濕」。
有網友開玩笑表示「其實我感覺你可能會收到祖先的托夢，最近都在下雨你把那個排水孔封起來，他準備要泡在水裡了」、「若把洞填滿，阿公晚上就託夢要你燒一台除濕機給他」、「完蛋了！排水排氣的你給它封起來，你不怕你祖先淹死？」
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