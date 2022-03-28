將起司片直接放進油鍋炸 30秒後成品超驚人 網友：隱藏版美食

起司作為一種極邪惡的美食，無論是起司蛋糕還是拉絲起司條都深受人們喜愛。有人近日靈機一動，將起司片放進油鍋裏炸，希望能變成香脆可口的炸起司片，怎料理想與現實總是有差距，拿起炸籃的一刻，起司全融化，遍佈炸籃每一處空隙，成品震驚一眾網友。

有台灣網友於facebook群組「爆廢公社公開版」分享一段抖音（TikTok）影片，並寫道「隱藏版美食公開，起司控看過來」，只見影片中有人將一塊起司片放進油鍋裏炸，不少網友萬分期待最終會否變成香噴噴的美食，但隨着油滾起來，開始有種「中伏感」，炸籃中起司片漸漸消失不見。30秒後，「大廚」拿起炸籃，成品令人驚呆，起司全融化，只餘少量「殘骸」遍佈炸籃，果真變成「隱藏版美食」。

不少網友留言大呼浪費了時間看這段影片，「我浪費了36秒的生命」、「我很認真的以為會有多厲害」、「我很認真看完，想說會變什麼特別的料理」、「我以為會膨脹很好吃那樣」，有人笑言「炸了一個寂寞」、「真是天才啊」、「起司油，接下來的各種食材丟下去炸會有起司香」、「這個應該會洗到很想哭」。

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文章授權轉載自《香港01》