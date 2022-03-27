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他問什麼工作低調又爽賺？ 網抖「1職業」賺翻：都開豪車

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友好奇發文詢問，什麼工作看起來普普，但卻是低調爽賺？引發熱烈討論。圖／ingimage
有網友好奇發文詢問，什麼工作看起來普普，但卻是低調爽賺？引發熱烈討論。圖／ingimage

許多人都希望能找到一份錢多事少又穩定的工作，近日就有一名網友好奇發文詢問，什麼工作看起來普普，但卻是低調爽賺？貼文一出，引發網友熱烈回應討論。

該名網友在PTT八卦版PO文表示，有什麼是那種一般人可能覺得還好、普普的職業，但實際上卻是收入滿滿，非常低調的工作呢？「小吃攤？YouTuber？房東？什麼職業是低調爽賺的？」

文章曝光後，立刻掀起熱議，網友紛紛留言「博奕手遊，已經快把第四台廣告全部包下了」、「肯定是大房東或地下博弈，都是幾乎不用幹嘛錢就一直進那種」、「賣醫材，賺到翻掉」、「工程水電，沒人關注但其實生意都很好」、「同學是線上職業德州撲克，我覺得滿爽的啦，每天工作四小時，月薪好的時候破30萬」。

此外，還有不少網友點名菜市場，「賣肉賣菜的，有的很賺」、「菜市場很多，拉貨都開GLE（賓士豪華休旅GLE）」、「菜市場賣豬肉」、「認識一個家裡種蒜頭的，賺翻但也很累」。

房東 PTT

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