宅在家想吃洋芋片 打開剩一半她氣瘋：縮水成這樣！

放假在家時，不少人喜歡打開零食享受悠閒時光，邊吃洋芋片邊看電視，不過日前有位網友抱怨，她打開罐裝洋芋片後發現「只有一半」，讓她氣得直呼「我知道原物料上漲，但也不能偷工減料成這樣」，有網友笑稱「現在的零食都像在買包裝」。

2022-03-27 16:33