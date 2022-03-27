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宅在家想吃洋芋片 打開剩一半她氣瘋：縮水成這樣！
放假在家時，不少人喜歡打開零食享受悠閒時光，邊吃洋芋片邊看電視，不過日前有位網友抱怨，她打開罐裝洋芋片後發現「只有一半」，讓她氣得直呼「我知道原物料上漲，但也不能偷工減料成這樣」，有網友笑稱「現在的零食都像在買包裝」。
一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，她從以前吃洋芋片到現在，第一次吃到只有「一半」的洋芋片，讓她傻眼直呼「我知道現在原物料上漲，就算裝八成滿也可以接受，但不能偷工減料到這個地步，而且以前吃一片有濃濃的起司味，現在味道居然沒了」，原PO還強調「我絕對沒有偷吃，打開洋芋片就是只剩一半了」。
對此，有網友指出「不買很久了，因為越來越少」、「好扯，真誇張！外包裝變小，價格變貴了，結果內容物還只有這樣」，也有人回憶「小時候還要用剪刀開包裝，裡面都是滿出來的」。不少人笑稱「因為馬鈴薯變貴了，空氣相對變便宜」、「零食現在越吃越空虛」、「現在的零食都像是在買包裝」、「現在整包都裝滿滿的空氣」、「越來越縮水，漲價我也可以接受，但內容物真的越來越少，開過只有6成滿的洋芋片」、「最近買過一次，真的是這樣，有點失望」。
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