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星巴克買一送一太頻繁！ 內行：會喪失「這兩樣」經營關鍵

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示，咖啡店買一送一的優惠增加太多服務人員無謂的業務負擔，他比較懷念沒有頻繁買一送一，好讓服務人員致力提升服務及飲品品質的高標年代。示意圖。圖片來源／ingimage
一名網友表示，咖啡店買一送一的優惠增加太多服務人員無謂的業務負擔，他比較懷念沒有頻繁買一送一，好讓服務人員致力提升服務及飲品品質的高標年代。示意圖。圖片來源／ingimage

許多人習慣在上班與上課前買一杯咖啡提神，星巴克雖然是許多人的選擇，但一名網友最近指出，「飲品買一送一太頻繁了！」讓服務與飲品品質都漸漸被削減

原PO在PTT上以「飲品買一送一太頻繁了！」為題表示，買一送一的優惠增加太多服務人員無謂的業務負擔，他比較懷念沒有頻繁買一送一，好讓服務人員致力提升服務及飲品品質的高標年代。

他也說，不是每位顧客都需要那多送的一杯，若有買一送一，也建議服務人員主動告知，不然，若有人點了要多加錢升級兌換飲品，像是多加一份濃縮、換燕麥奶等，又沒注意聽服務人員報的那一長串確認點單說明，不僅服務人員白做工、多做了一杯飲料也可能浪費掉了，也有可能引起誤會讓顧客以為被多收錢或是做錯大小或品項。

網友紛紛表示價錢還是最重要，「大部分的人都需要買一送一」、「業績的成效比憤怒的聲浪高，我想會繼續買一送一下去」、「我只在有買一送一的時候去買」、「沒辦法，有活動人潮才多」、「就算自己一人喝也想要那多出來的一杯」、「現在太多咖啡店競爭了，以後買一送一一定更多」、「台灣人只在乎價錢而已，服務品質不重要」。

此外，也有網友表示買一送一的優惠活動可能會損及服務與品質，「買一送一真的太頻繁」、「惡性循環自食其果，台灣星巴克早就不是致力咖啡文化及熱情，夥伴也只是要求溫飽才留下來」、「現在都跟外面飲料店一樣直接叫號碼，以往貼心的互動早就沒啦」、「買一送一這麼頻繁我根本不想踏進星巴克」。

咖啡 星巴克

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