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蝦皮店到店半年就不行了？ 眾指「最大敗筆」在這裡

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示他用了蝦皮店到店，雖然賣家都一樣，但他這次等了快一禮拜都還沒到貨，讓他疑惑，「蝦皮店到店本來就很慢嗎？」
一名網友表示他用了蝦皮店到店，雖然賣家都一樣，但他這次等了快一禮拜都還沒到貨，讓他疑惑，「蝦皮店到店本來就很慢嗎？」

蝦皮購物在台灣已經成為網購平台龍頭之一，它常常推出優惠與免運活動更是受到大眾喜愛，近期的「蝦皮店到店」也因為其快速展店與運費優惠而廣受歡迎，然而最近有一名網友因為使用蝦皮店到店後，貨物變超久才到，讓他疑問，「蝦皮店到店本來就很慢嗎？」

原PO在PTT上以「蝦皮店到店本來就很慢嗎？」為題分享，他之前買貓罐頭都是超商取貨，這次有優惠券就想試試看蝦皮店到店，店家都同一家，但他這次等了快一禮拜都還沒到貨。

網友紛紛留言，「超慢，物流體系根本還不行」、「我買HDMI線，花了8天才送達」、「我之前買爆米花，隔天傍晚就送達了」、「我上次買化妝棉，2週，店員還跟我說算快了」、「很慢，貨太多沒辦法」、「之後我就都選超商，超商很快」、「剛推出那陣子很快，3～5天」、「一開始推出沒人用時很快，多人用後就不太行了」、「不一定，時快時慢。要快就選超商」、「有60運費不選，怪誰？」、「不重要、不急、想省運費的才選這個」、「用金錢換時間就不要哭了」。

蝦皮購物

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