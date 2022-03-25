地震按SOP廣播遭住戶怨 保全嘆：警報不吵還叫警報嗎

日前一名保全在「爆怨公社」發文表示，由於323地震發生在深夜，當時他按照SOP，在地震當下廣播告知住戶不要使用電梯等警報，事後卻引來住戶反應廣播太吵，所以主管告知他之後地震就不用再廣播了，讓他感到無所適從。

身為保全的原PO之前有收到住戶表示，若發生地震一定要照SOP立即廣播，向住戶宣導不要搭乘電梯並保護好頭部。323地震當天，深夜一點及四點時，他都有在地震第一時間趕到中控室廣播提醒住戶安全。後來卻收到主管來電，告訴他有住戶反映廣播太吵，所以要他之後地震不用再廣播。但讓他困惑的是，若日後地震不幸造成大樓倒塌，是否會被住戶怪罪沒有盡到廣播的職責，他不禁大嘆「警報不吵還叫警報嗎」。

原PO補充「例如火災警報，保全業的做法都是先關警報再上樓確認是不是真的火災，如果是火災就下樓把警報開起來，避免誤報吵住戶，結果後來住戶家中煮焦東西，整個走廊都是濃煙，就有住戶反應說警報聲關起來，所以後來都是照正常SOP來處理」。文末他無奈道「保全真的難做，只能說要更努力讀書離開這行業」。

許多網友留言發表看法，「不管有沒有廣播都會被住戶靠北，不管事後怎樣一定都是基層的出事，不如不要浪費時間」、「只能說很多人沒有災防意識，做對的事情反而被修理在鬼島是常態，不過你做事情的是對的，只是得不到支持和認同」、「叫主管發公文，有事主管背」。