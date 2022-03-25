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要求裝潢工人不要抽菸喝酒合理嗎？ 眾人力挺：基本的吧

聯合新聞網 / 綜合報導
不少屋主都會要求裝潢工人不要在屋內抽菸喝酒。 示意圖／ingimage
不少屋主都會要求裝潢工人不要在屋內抽菸喝酒。 示意圖／ingimage

許多勞力工作者為了提神和補充精力，常會在工作場所抽菸喝酒，就有一名網友在臉書貼文表示，看到社區LINE群組有住戶要求裝修師傅不要在屋內抽菸喝酒，沒想到鬧到雙方不歡而散，這讓原PO看了心有戚戚焉，不少鄉民也認同不應該在別人家裡抽菸喝酒。

原PO在「爆廢公社」貼出社區LINE群組的對話截圖，有住戶透露17樓的裝潢停工，原因是因為業主禁止施工師傅飲酒、抽菸，就連保力達、維士比都不行，也不能吃檳榔，但施工團隊無法遵守，雙方都不肯退讓，最後工人選擇棄作離場。

這名住戶還表示，開工後連續3天都被業主抓到工人不遵守規定，設計師對於業主的要求不肯退讓，最後只好率工班離場，雙方也決定要走法律程序。

原PO看完對話後回憶起家中幾年前也有裝修，當時他也同樣告訴師傅不要在屋內抽菸喝酒，所幸對方沒有覺得他是奧客而不做。原PO想問鄉民們「裝修時，你們會請師傅不要在家裡抽菸喝酒嗎？」

不少人力挺屋主的做法，「這業主讚，本來就要遵守業主跟社區規定了」、「工地就算了，在家裡的話，業主禁止，就是不能」、「這應該是基本的吧？」、「不用業主規定，施工現場何時可以喝酒了？室內吸菸也要看大樓規定，工班吸菸違反大樓規定是要負責罰款嗎？」、「本來就不能在別人家抽菸」、「抽菸絕對不行，而且很多社區就是無菸社區，抽就違法」。

也有網友認為要看合約怎麼寫，「走法院就看合約了，白紙黑字定勝負」、「看合約吧，合約就是一切」、「簽合約前如有先講明OK，如簽完上工再來要求，就有點…」、「如果合約有，就照著做，不要一開始答應後面又違約，做不到就不要接」、「如果事先已經告知，那就真的要照著合約走了，畢竟這是基本的尊重」。

原PO擷取社區LINE群組的對話。 圖／「爆廢公社」
原PO擷取社區LINE群組的對話。 圖／「爆廢公社」

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