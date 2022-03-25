機車被認錯誤開車廂 他氣安全帽被拿起車內放這兩顆

一名網友在臉書PO文抱怨自己的機車被誤認，車廂還被打開，但讓他更氣的是他的安全帽被拿了出來，車廂裡還放了兩顆水果，讓該網友氣得大罵「誰敢吃啦？」貼文笑翻一票人。

原PO在「爆廢公社」寫道，日前要去騎車的時候，發現原本在車廂裡的安全帽被拿出來放在腳踏板上， 安全帽上還被貼了一張紙條，上面寫著「對不起，因開錯車廂，放兩個水果送吃」，原來是他的機車被別人認錯並且誤開車廂，對方才放水果致歉。

不過原PO看了非常不滿，認為對方誤開車廂就算了，只要蓋回去就好，但為何要把安全帽拿出來放在腳踏板，就只為了放進兩顆水果賠罪，「是誰敢吃啦？害我狂噴半瓶酒精」。

貼文一出引起熱議，「誠意滿滿的老實人」、「送快爛的？」、「這...蠻恐怖的欸」、「我感覺是要偷東西沒偷到，放2個爛水果羞辱你」、「不是啊，他怎麼能夠打開你的車廂？」還有人搞笑地說「沒誠意，怎麼也得騎去加滿油再說」、「還好不是放紅包」、「好猛，我覺得在車廂裡面多放一張鎖匠名片更是絕殺」。