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十年前婚宴同事包兩千 如今人夫收喜訊苦惱流水席禮金怎麼包

聯合新聞網 / 綜合報導
網友的女同事近期要結婚，十年前的婚禮對方包給他兩千，讓他苦惱地詢問：現在應該包多少？示意圖／Ingimage
網友的女同事近期要結婚，十年前的婚禮對方包給他兩千，讓他苦惱地詢問：現在應該包多少？示意圖／Ingimage

近年來結婚儀式逐漸化繁為簡，疫情下很多新人也取消宴客，不過台灣有些地方仍保有「流水席宴客」的傳統，婚家會在巷口搭起棚子、布置紅桌，邀請親友共襄盛舉。一名網友近期要去參加流水席婚宴，他在臉書社團「爆廢公社」疑惑地詢問，參加婚宴包紅包是否需要依據通膨程度、物價水準而相對調整，引起眾人熱烈討論。

原PO表示，他十年前結婚，是在雲林舉辦流水席宴客，當時同事前來參加包了2000元的紅包，而如今那位同事要結婚了，同樣也是開流水席宴請親友，他也受邀出席，但原PO考量到物價上漲跟通膨狀況，因此不知道是否要包和當年同樣的金額，還是應該因應現今物價條件有所改變。

此文一出，引來眾多網友議論紛紛，「不要低於2000都可以」、「一樣2000，低於2000是非常不禮貌的」、「一樣，或是多個200到500」、「如果是我，我會回禮2200或2600」，「一人2000，帶人2600」、「有去參加吃桌一人3600，沒參加2600」、「後包的回禮要加600以上，看人數再增加，並不看通膨這東西」、「十年前二千算多了」、「物價上漲，薪水沒漲」。

也有人認為可以依照兩人親近程度決定紅包大小，「交情少，多加10%，交情好，加20%」、「2200到2600，自己斟酌，如果當中交情很好再多加一點」、「最少2600吧，女方友人還有餅拿，我會包3200，不攜伴」、「3600吧！10幾年同事了」、「一般交情就2200到2600，已經很有誠意了，禮金這種東西，照價禮尚往來，不用打腫臉充胖子」。

結婚 紅包

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