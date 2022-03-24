男生受不了「馬尾」誘惑？ 網友甜笑曝這關鍵：先+10分

每個人心中都應該有中意的髮型、外觀或是穿著，就有網友詢問，為什麼男生很多都是「馬尾控」，女生看到男生綁馬尾的話「好像沒有什麼加分」，「馬尾對男生到底有什麼魅力？」，一名網友說不出原因，「就莫名其妙+10分」，引起網友熱議。

一名網友在批踢踢（PTT）的Gossiping版以「圖文並茂」地發文表示，為什麼很多男生喜歡女生綁馬尾？「女生看到男生綁馬尾好像沒有什麼加分，可是男生看到女生綁馬尾好像都會覺得加分。」認為「很多男生都是馬尾控」。不少網友回應，「青春，讚！」、「看起來香香的」、「單馬尾正妹大姊姊」、「如果是正妹，側臉不需要被蓋住」。

不過多數人提出見解，認為綁馬尾漂亮的原因是因可以看見「脖子的線條」，加上馬尾位置並非「隨便綁」，「馬尾要綁高，綁低是大嬸」、「只喜歡高馬尾」，但網友總結綁馬尾「其實很看臉」，「正妹做什麼都好看」、「頭圓臉小綁起來才好看」。