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她遇地震才知男友「偷吃中」 網友驚：地牛翻身抓劈腿

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友日前遇大地震後打電話關心另一半，沒想到竟發現對方「偷吃中」，讓她傷心斬斷4年感情。（示意圖／ingimage）
一名女網友日前遇大地震後打電話關心另一半，沒想到竟發現對方「偷吃中」，讓她傷心斬斷4年感情。（示意圖／ingimage）

3月23日凌晨全台有感地震，最大震度為台東縣長濱6弱，令不少民眾緊張。一名女網友遇大地震後打電話關心另一半，沒想到竟發現對方「偷吃中」，讓她傷心斬斷4年感情，被其他網友大讚「地震讓妳認清楚一個人」。

一名女子在Dcard發文表示，與男友交往4年多，平時沒吵架但也沒火花，原本以為會「走到最後」，不過3月23日凌晨她遇到地震後，打給上班中的男友關心是否安全，不過對方未接，「問了他同事，他（指男友）休假。」驚呼遭到男友欺騙。

她表示，男友後來接起電話「吱吱嗚嗚的」，得知對方劈腿偷吃，向他詢問所有一切，「心情好平淡好奇怪，可能是在一起久了沒有火花，她（新對象）能給他新鮮感吧。」提到4年的感情「談完了，完全沒有挽回」，也要到對方新對象的照片，「沒有我漂亮！舒服」。

該文引來不少網友安慰，認為「下一個會更好」、「謝謝地震讓你看清一個渣男」、「老天爺要震醒妳，明天還不去拜拜感謝老天爺。」、「這次地牛居然能幫忙抓外遇！原PO加油。」、「換個角度想，如果沒這個地震，妳可能還被蒙在鼓裡」、「地震在怎樣震，也沒妳的臉正」，也有人開玩笑表示「原來地震是你前男友在外面搖出來的嗎。」

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