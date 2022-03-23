他問「10元紀念幣」值多少？ 網曝關鍵：有機會上漲

有些人拿到紀念幣會想保存起來收藏，但有些人則是當一般硬幣使用。一名網友表示手上有幾枚紀念幣，好奇如果要賣的話是否很有價值、要去哪裡賣以及價格多少，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆系知識家」發文，他上傳一張照片，只見照片中有5枚硬幣，分別是2枚新臺幣發行五十週年10元紀念幣、2枚千禧年10元紀念幣及1枚臺灣光復五十週年10元紀念幣，原po表示，無意中發現這些錢幣並好奇，這種紀念幣是否很有價值，若要拿去賣價格該怎麼算，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「就幣值10塊而己，沒什麼紀念價價，市面上都有流通，我的話是留下來餵豬公…」、「之前在超商拿到很多，有一次銀行換回來的一袋裡面二三十個」、「這種很多，沒價值」、「放著看爽的，要論價值，就真的是十塊錢啊」、「就是比較不常看到的流通幣，價值大概一個十元吧」、「發行量大的，無論年代均不必論價」、「不要想太多，古玩店都是按幣值多少換給你的，如果留到下個世紀且有一套一套的，那時會值錢許多」、「這是流通幣，當時出滿多，現在還有在用，去台灣銀行換1:1，在外面買賣也是1:1」。

有網友認為，以後或許會有價值，「算有價值，但還不是現在」、「再放個50年看看吧」、「放一百年應該會增值一點點」、「紀念幣放久自然就有價值，雖然現在沒有價但是不保證以後有沒有價值，反正沒有價就放著」，不過，有網友則認為，「價值在個人啦，我覺得所有稀有錢幣都很有價值」、「這我有收集，留著紀念」、「都遇不到這個款式」、「我收到我都會保留下來就是了，因為不常看到收到，所以我會覺得是特別的，就會留著」、「你想一下，你沒特地收集都拿得到，能價值多少，再活他個80年，到時價格就很好了」。

有網友則表示，千禧年10元紀念幣比較有價值，「千禧龍比較有價值一點一個大概可以賣200～400元」、「大概可以賣50塊」，有網友則透露，曾賣過千禧年紀念幣和新臺幣五十週年紀念幣，分別賣35元及30元，「好像很多人收藏，後面還有人私訊問」，不過有人則認為，很多價格都是虛報，「在市面上其實沒有很值錢，再放個5～60年可能還有機會上漲」。