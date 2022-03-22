限速52？他為「超速1公里收罰單」喊冤 網揪真相：真的超速

超速取締會有一定的法定容忍值，速限部份則大多為10公里內，但日前一名網友疑惑，他收到1200元的超速罰單一張，該路段限速52公里，他車速為53公里，超過1公里就得繳錢，讓他十分疑惑，沒想到網友點出關鍵在於「實際路段限速40公里，你超過13公里，應該是承辦單位打錯」。

一名網友在臉書社團「爆料公社公開版」發文表示，他收到了一張1200元的超速罰單，只見上面寫著「限速52公里、經測速時速53公里、超速1公里」，讓他疑惑「超速1公里的罰單，是該繳費還是該申訴？」

網友看了後，也疑惑「第一次看到限速52公里的」、「應該是限速50公里吧」、「頭一次看到限速後面有數字52公里的」、「限速52公里長知識了」、「限速52公里？怎麼會有這麼奇怪的數字，不應該是整數嗎？」

不過，有專業網友重新找到原PO超速的路段，發現上面寫著限速40公里，因此判斷「該路段限速40，應該是開單的打錯了」，還有民眾表示「時常在該路段看到警車，最高時速應該只能40~50公里」。