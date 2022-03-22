你懂看Google評論嗎？鄉民教撇步：留意2點才能避開雷店

一間餐廳值不值得去，怎麼看最準？想找聚餐地點，現在只要上網搜尋就能獲得很多資訊，很多人也習慣從Google評論來篩選，但如何把那些主觀心得轉換成較客觀角度呢？有網友分享自己利用「負評」來判斷餐點是否美味，引起熱烈討論。

一名網友在網路論壇PTT發文提到，對於沒去過的陌生餐廳，事先Google查詢營業時間和看評論已是現代人的SOP，但他避開「雷店」的方式並非相信好的評價，而是直接看負評。

「通常看一間餐廳負評都是在寫態度的，基本上東西應該就會蠻好吃的」，發文者表示，人在氣頭上，任何事情都可以怪罪，有時會導致不難吃的餐點被情緒波及，因此若寫負評的人未批評餐點，就代表他雖氣到上網洩憤，但食物仍滿足了他。更有甚者，負評寫得義憤填膺，卻會在抱怨中穿插幾句「雖然餐真的很不錯」，反而能讓人感受到「店家的餐是真的蠻厲害」。

他並指出，有時顧客對於態度、送餐、訂位、候位等方面的不滿，未必是店家的問題，甚至可能因為先看過負評、有了心理準備，去了現場反而覺得沒那麼糟。基於上述理由，讓他覺得從負評來開發陌生店家，是個踩雷機率低、蠻實用的方式。

許多網友對此做法大為認同，「負評很準，尤其要看原因，真的很實用」、「我也都看負評，寫很detail的話會相信」、「負評很有參考價值，還可以觀察店家如何回應」、「有時負評不一定準，可能是同業惡意亂刷」、「負評不一定是真的，但是超多負評一定就是真的」、「純粹說服務和態度都是煙霧彈，餐點品質被講才是真的雷」、「低價吃粗飽的超容易拿到好評，單價一高很容易有莫名負評」。

有的網友認為除了看負評，還要注意評論的時間，「負評和最新我都會看一下」、「看近1-2年的，有可能員工都換人了」、「開沒多久的店上百5星，就可以知道是洗出來的」、「負評是看你是否能接受這個缺點、正評是你想不想要這個優點、最新是看店家有沒有改善或變爛」。有人則從給星數判斷，「看最新的評論，有的1星評論是惡意攻擊，所以我會去看2星的說法」、「2星跟3星的通常最理性」。

但也有網友對網路評論抱持懷疑態度，「看評價沒有意義，吃過才知道合不合自己胃口」、「很多人不一定會寫味道吧，畢竟味道太主觀」、「走到餐廳，看看氣氛，沒什麼人的話就別進去了」。