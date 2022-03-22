打靶戴耳塞會被敵人笑死？學長現身勸世：不要覺得自己很勇

首批新制教召經過號稱「最硬14天」後，終於圓滿結束，後備軍人於教召期間參與實彈射擊、野外宿營等訓練，課程相當精實。近日有網友詢問，是否有人在打靶時「不戴耳塞」？雖然自己擔心聾掉都有好好戴著，但仍好奇不戴會有什麼感覺，意外釣出學長曝經驗，勸世「防護該做真的得做」。

有網友在逛寶雅時，被耳塞勾起昔日當兵回憶，當時他在器材班服役，打靶訓練時忘了帶耳塞上靶場，頓時緊張到不行，幸好班長慷慨出借耳塞，否則很怕自己耳朵聾掉，但同時也好奇不帶耳塞上靶場是什麼感覺。

沒想到有此經驗的網友不少，紛紛表示「有，瞬間耳鳴」、「會耳鳴很久，我耳塞第一次打靶完就掉了」、「耳鳴好幾天，勸菜比巴還是把耳塞戴著吧」、「震波很強，起碼塞衛生紙，不然一定受傷」、「我隔壁菜兵忘記戴，下場後到晚上回宿舍要拍他才有回應」、「我打過最大聲的武器是六六火箭彈，聲音強到你打完人會傻住好幾十秒」。

不過也有人認為根本不需要戴，更嘲笑「戰場上誰還跟你戴耳塞會被敵人笑死」，結果釣出學長勸世「我同梯終生聽力受損」、「我以前有個長官，操演時候船上的五寸砲卡彈，結果一過去砲長擊發到現在一邊耳朵還聽不到」，更有當過六年裝甲兵車長的學長坦言，年輕時覺得不戴耳塞才有士官的氣勢，加上耳塞常在野外射擊時弄丟，所以後來實彈射擊都懶得戴耳塞，結果「右耳突發永久性耳鳴，左耳聽力稍微衰退」。

他自嘲當時覺得「戰場怎麼可能有耳塞，戴耳塞娘爆了」，現在回想才覺得年輕時跟白痴一樣，「演習就只是演習，只是工作，不是真的戰場」、「做任何事情防護該做真的得做，不要覺得自己很勇，一旦身體損傷了，就會跟著自己一輩子」。