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怎麼叫外送最省？他曝5點省錢術 累積回饋還能領現金

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友整理出5點叫外送省錢術，不僅可以領到許多優惠券，還能累積回饋。示意圖/聯合報系資料照
一名網友整理出5點叫外送省錢術，不僅可以領到許多優惠券，還能累積回饋。示意圖/聯合報系資料照

不少人懶得出門，就會叫外送來解決三餐需求，然而高額運費累積下來，也會是筆不小的開銷。有名網友就整理出5點最省錢的方法叫外送，不僅可以領到許多優惠券，還能累積回饋，提領現金。

該名網友在Dcard分享「如何最省錢的叫外送」，他表示因為工作緣故，時常會需要叫外送，但礙於高額的外送費用，因此研究出最省錢的點餐方式，首先是要善用返利APP，不但能累積回饋，還能真的提領出現金，他至今已提領快1500元的現金。

他接著透露第2個方法，就是善用會員制度，例如熊貓外送年費一年約999元，一個月僅需83元左右，外送叫個4次就可以回本了，且還能有多張優惠券，讓你現省好幾百元，再來善用高回饋信用卡，原po舉例像是永豐大戶卡、凱基魔buy都很適合。

另外，原PO還提到可以善用外帶自取功能，像是某些店家外帶自取就能打69折，在金錢方面就差很大，甚至還可能比店內價格更便宜，也能多利用團購與優惠。

外送 省錢

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