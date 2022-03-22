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花萬元請婚禮主持人 新人怒批不專業：台上忙自拍、玩低俗小遊戲

聯合新聞網 / 綜合報導
一名新娘抱怨，她的婚禮被主持人毀了。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
一名新娘抱怨，她的婚禮被主持人毀了。示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

結婚是人生大事，尤其結婚典禮更是不少新人的重要回憶，但日前有新人抱怨「婚禮主持人」一連串脫序行為，不僅沒有按流程進行，還在典禮自拍，玩低俗的小遊戲，讓賓客都很尷尬，也讓新娘氣得直呼「這就是你的專業態度嗎？」

一位新娘在臉書社團「爆料公社」發文表示，她花了1萬8500元請婚禮主持人幫忙規劃，細節包含某市區的婚禮會場1萬元、加收車馬費1千元、早上文定儀式3000元、早上證婚儀式3000元、音控人員1500元。但對方從收完錢之後，就開始人間蒸發，不但沒有把婚禮企劃提出來，還得要新人自己聯絡廠商，安排節目流程，而且原本對方信誓旦旦會「場勘」，沒想到是指「當天到婚禮會場」，原PO當下認為「只要按照婚禮流程走，不要出差錯就好」，沒想到這才是新人噩夢的開始。

原PO指出，就在婚禮開始的前30分鐘，主持人突然打電話說「飯店說音樂檔案全部不能用」，但原PO當下在趕著處理妝髮，沒時間顧及太多，主持人也沒有幫忙解決問題，事後原PO請朋友幫忙解決，發現音樂檔案沒有問題，而且花1500元請的音控人員，竟然就是婚禮主持人本人。

不僅如此，在證婚儀式時，婚禮主持人把離場的花瓣拿到進場時撒，還在牧師證婚時自拍，讓動態攝影的畫面有很多不能用，等到牧師下場後，原PO滿心期待的「敲鐘、放氣球、大合照」活動，竟被婚禮主持人破壞，對方瘋狂叫新人退場，讓新娘只能回房休息，賓客也十分傻眼。

後來原PO請朋友提醒婚禮主持人，沒想到對方仍不做事，連原本新人再三強調「不要玩不雅遊戲、不要整人」都做不到，當天要新人的朋友坐在對方腿上，張開大腿蒙面吃優格，導致滿地優格，讓賓客的西裝褲弄髒，連飯店服務人員都臭臉。

最後到了抽捧花的環節上，「怕氣球的朋友」頭上玩「爆氣球」遊戲，密碼還是自己的廣告號碼，讓全場賓客都無言，事後主持人只到送客區拿了一張照片，就像風一樣消失了，連參加婚禮的賓客都替新人感到憤怒，告訴原PO「主持人不只在婚禮自拍，文定的時候還在旁邊喬胸部」，大家紛紛跑到主持人的粉專留言，但「負評都被消失了」。

網友看完後，驚訝表示「太慘了，好扯！」、「能依合約提告嗎？」、「新人不氣死才怪」、「一生重要的時刻就這麼被毀了」、「這不告？也太離譜」、「要是我當場一定翻臉」、「這真的從頭雷到尾」、「這種人也能當主持？」、「這也太生氣了吧，好好的婚禮就這樣毀了」。

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