foodpanda送錯單退款卻無法再線上付款 他悲喊：被列拒絕往來戶？

日前有網友在Dcard表示，由於foodpanda外送員前次取錯餐，因此要求線上退款，但之後再度下單時，不知為何無法線上付款，寫信給客服收到短暫的回覆後也沒有下文，讓他哀傷喊道：「我被拒絕往來戶了嗎？」

原PO坦言，其實他時常被送錯餐點，但因不想找人麻煩，「有時候真的就會算了」。然而，有次foodpanda的外送員將他的胖老爹炸雞送成山藥捲、花雕雞香腸、美式猴頭菇，讓他實在受不了，「那個人沒點炸雞，菇類炸起來之後加外送時間，麵皮變得濕濕的，嘔嘔嘔」，所以決定客訴線上退款且拿到折價券。

不過自那次之後，原PO指出他再也無法使用線上付款功能，也確定不是信用卡的問題，只好再次寫信給客服，收到處理中的回覆後卻無後續，「已經好幾天了，我被拒絕往來戶了嗎？」

底下有網友回應自己也是如此，「我有一陣子也一直遇到狀況（餐點有問題）誒，但退完錢還是可以刷卡」、「感覺是他們系統的問題誒，之前也有因為餐點有問題退費過，後續使用都沒問題」、「有時候會這樣，我之前有一次甚至是系統出問題，換了五張卡都刷不過的那種」、「我現在也系統異常欸，每次要結帳都跳出『發生錯誤』，也不知道到底三小錯誤」。

也有人提供其他方法，「你可以跟熊貓客服說，如果不處理你就要去用ubereats了，他就會馬上處理了」、「我上個月沒申請退款也發生同樣問題，後來是去付款方式那邊，把卡片刪掉重新輸入一次卡號那些就正常了」、「他們系統很常這樣，而且處理速度非常緩慢，建議多次反應給客服」、「不要換一張卡試試？ 我有一陣子visa卡不知道為什麼一直刷不過，換成Mastercard就可以刷了」。