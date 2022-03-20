他見4石塊圍住一正方體不解有何用 網打趣：可傳送人回高雄

安全島上除了花草樹木指標外，你是否有注意到其他東西呢？日前有網友察覺安全島上有4塊石頭圍著一石製正方體，令他十分好奇它的功用，因此上網詢問眾人。

安全島上有塊石頭製成的正方體，不僅本身刻著高雄市及一串編號，上方也突起半圓球，四周則有石塊擋著，讓恰巧發現的原PO不禁在爆廢公社發文疑惑此物為何，並開玩笑表示「儀式感？」

底下網友發揮想像力，提出各自的見解，「當年賭聖周星星，就是靠這回到1937年的上海」、「紀念一個曾經打翻的碗粿」、「祭壇，需要放特定媒介才能召喚」、「石中劍，拔出來你將成為勇者」、「站上去，可回傳高雄市，上面有寫高雄」、「咬破大拇指把血滴在中間，可以召喚救護車」、「寶傑，我告訴你，這是絕無僅有外星人建造的高雄小石陣」。

但有內行人一眼辨識出此為測量水準點，「用4顆石頭在周圍固定的目的，是避免測點遭撞擊或其他可能的破壞，保護測點！」、「應該是都市計畫樁吧，用來當測量的控制點」、「這是土地測量基準點，用4塊石頭是為了保護，這種測量點在路邊可常看到」。