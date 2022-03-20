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租屋規定室內禁菸 他到戶外抽被要求搬離怒「抽菸像犯人？」

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友抱怨依約在戶外抽菸，卻被要求搬離租屋處。圖／本報資料照片
有網友抱怨依約在戶外抽菸，卻被要求搬離租屋處。圖／本報資料照片

為避免室內沾附菸味、造成鄰里困擾，現在許多房東要求房客禁菸。不久前有名平均日抽6根菸的網友表示，他租了一整層禁菸的透天厝，但都遵守規定到戶外抽菸，卻租不到一個月就被房東要求搬離，不合理的對待讓他抱怨「繳了一堆菸稅卻不能正常抽菸」。

身為癮君子的網友在爆廢公社指出，他租了規定禁菸的整層透天厝，為了按照合約規定都到戶外農地或是廚房外的陽台空地抽菸，樓上房客也說沒聞到菸味，但住不滿一個月就被房東要求搬離，原PO因此怒喊「你走在馬路上隨便吸一口都比二手菸還毒」，也委屈直說「抽菸像犯人？繳了一堆菸稅卻不能正常抽菸」。

底下有網友支持原PO，「現在抽菸的人是過街老鼠」、「我懂那種感覺，上班壓力很大，不知道怎麼舒壓的也只能抽菸舒壓，你就請他賠償兩個月的違約金再搬走」、「這就是癮君子的無奈」、「這房東不缺錢，但缺事」、「現在抽菸真的像三等公民，那些鄰居的鼻子比狗還靈」、「問題不在抽菸，而是房東住海邊」。

也有網友認為原PO本不該租禁菸的房子，「你既然有習慣性抽菸，何必租房還找無菸房？重點連合約都載明？」，或是建議直接戒菸對大家都好，「可以戒菸，世界更清晰」、「馬路吸一口還真的沒有二手菸毒欸，怎麼會覺得車子跟菸能比，這房東必須推」、「租屋最討厭遇到在陽台抽菸的鄰居，我有氣喘，從陽台飄來的菸味會容易誘發我的氣喘，很難呼吸」、「我們鄰居的朋友來訪也都跑到戶外抽菸，然後二手菸就會飄到我們客廳來，真的很無言」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

爆廢公社 抽菸

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