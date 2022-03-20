他用「高招」擊退燒臘店插隊大姐 網：壞得剛好而已

台灣有許多排隊美食，但如果遇到插隊不遵守規則的人，真的會火冒三丈，一名網友最近就分享，他買燒臘便當時就遇到一位大姐大搖大擺插隊，他用一高招神擊退囂張大姐，網大讚「壞得很剛好而已」。

原PO在「爆廢公社公開版」分享，他最近在燒臘店排隊點餐時，聽到老闆大喊「蜜汁雞腿剩一哦！」，他隨後點了兩個叉燒，但就在這時有一位大姐不僅插隊又撞了他說，「一個蜜汁雞腿、一個招牌飯！」幸好老闆提醒她要排隊，大姐才默默地退到他後面。

老闆再問他一次「帥哥～你要什麼？」他神回覆「我要一個蜜汁雞腿加一個叉燒」，後面大姐瞪著他問「你不是要2個叉燒嗎？」，不過他只是笑笑的看著她，他心想「我好像變壞了…可是為什麼感覺很爽呢？聽說買到最後一個會好運一整天？」

網友紛紛留言，「做得好」、「我也幹過這種事，後來發現是我鄰居」、「祝你好運一整年」、「壞得很剛好而已」、「沒禮貌的大姐～偶爾吃個蜜汁雞腿也不錯！哈哈！」、「舒服！」、「也要感謝老闆有糾正插隊行為，不然就體驗不到這種爽感了」、「好壞，這蜜汁雞腿價值＋20」、「對於插隊的人就該這樣處理」、「今天的便當有沒有覺得特別香」。