疑因沒接受推銷水管被鑽洞 網曝手法超惡劣

日前一位網友在「爆怨公社」表示，他遇到一名業主沒接受上一位水電的推銷，家裡水管疑似因此被鑽出一個洞，讓原PO發文嘆：「有夠沒品」。

該網友提到，業主家裡爆管，前一位水電將三角凡爾換掉後，告訴業主熱水器也壞了，並推銷要重新拉管路的瞬熱型熱水器，後遭業主拒絕。

之後業主找上原PO，他發現業主裝了熱水器卻沒水，在外面繞了一圈才發現水管被剪出一個洞，還用管帽封起來且上下擺正，若沒仔細看很難發現。原PO表示：「水管接好送水，換牆內明管開始噴水。凡爾退掉拉出來看，生意做不成就算了，水管上面鑽個洞，有夠沒品」。

其他網友留言問「這是故意的嗎」，原PO認為，因水管是直穿進牆內，往後拉出來洞剛好在水管上方，如果是不小心的應該會破在垂直或橫向管，若自然爆裂則會呈現不規則裂痕，他認為這很明顯是故意的。

許多網友認為這種行為太惡劣，「真沒有職業道德的水電垃圾」、「其實這樣可以看穿一個人還算便宜」、「這真的太沒有良心了」、「好下流的奧步，不是每次出爛招都能全身而退」、「這一看就是被衝康的」。