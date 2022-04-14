快訊

懶人包／輕重症管理、快篩實名制 新台灣模式一次看

直播／直逼千例！本土+874例 再創單日新高 新北增360例最多

疑因沒接受推銷水管被鑽洞 網曝手法超惡劣

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發現業主疑似因沒接受前一位水電的推銷，水管被鑿洞。示意圖/Ingimage
網友發現業主疑似因沒接受前一位水電的推銷，水管被鑿洞。示意圖/Ingimage

日前一位網友在「爆怨公社表示，他遇到一名業主沒接受上一位水電的推銷，家裡水管疑似因此被鑽出一個洞，讓原PO發文嘆：「有夠沒品」。

該網友提到，業主家裡爆管，前一位水電將三角凡爾換掉後，告訴業主熱水器也壞了，並推銷要重新拉管路的瞬熱型熱水器，後遭業主拒絕。

之後業主找上原PO，他發現業主裝了熱水器卻沒水，在外面繞了一圈才發現水管被剪出一個洞，還用管帽封起來且上下擺正，若沒仔細看很難發現。原PO表示：「水管接好送水，換牆內明管開始噴水。凡爾退掉拉出來看，生意做不成就算了，水管上面鑽個洞，有夠沒品」。

其他網友留言問「這是故意的嗎」，原PO認為，因水管是直穿進牆內，往後拉出來洞剛好在水管上方，如果是不小心的應該會破在垂直或橫向管，若自然爆裂則會呈現不規則裂痕，他認為這很明顯是故意的。

許多網友認為這種行為太惡劣，「真沒有職業道德的水電垃圾」、「其實這樣可以看穿一個人還算便宜」、「這真的太沒有良心了」、「好下流的奧步，不是每次出爛招都能全身而退」、「這一看就是被衝康的」。

爆怨公社 水電

延伸閱讀

影／中市最多5000家大限恐遭斷水電 議員：殃及數萬人失業

南投市隴頂古道修潛壩、護岸 避免古道遭野溪淘空

房東怨女大生把租房處搞成廢墟 留滿屋垃圾傳屍臭

桃機「高壓電纜被剪」釀停電 台電員工曝SOP壓到手軟

相關新聞

疑因沒接受推銷水管被鑽洞 網曝手法超惡劣

日前一位網友在「爆怨公社」表示，他遇到一名業主沒接受上一位水電的推銷，家裡水管疑似因此被鑽出一個洞，讓原PO發文嘆：「有夠沒品」。

台積電惹的禍？ 台南善化「250元雞腿便當」引網熱議

台南素有美食之都的美譽，「俗擱大碗」的美食是許多旅客拜訪台南的原因之一。近日卻有網友發文指出，台南善化物價高得驚人，一個雞腿便當要價250元，引發網友熱議。

他買烤鴨解饞竟被鄰居追問「長輩知道嗎」 結局神轉折曝一狀況更尷尬

網購商家為了方便，時常會隨意拿舊紙箱包裝，導致外觀與內容不符，現在這種情況也出現在美食店家上。有網友外帶烤鴨回家享用，卻被鄰居再三關心財務狀況，擔心他因缺錢花用跑去借錢，讓他十分納悶，事後才哭笑不得的發現「都是袋子惹的禍」。

他誆稱住「南投漁港」 詐騙集團傻傻附和：真假我也是

詐騙集團橫行台灣，受害消息時有所聞，但仍有民眾一眼識破。日前有網友分享一段他與詐騙集團鬥智的過程，內容為他向對方表示家住南投漁港附近，想不到詐騙集團反而鉤謊稱自己也住那，讓原PO好氣又好笑地說：「詐騙集團都不做功課的嗎？」

早餐店點半熟蛋結帳加收5元 理由是「要顧很麻煩」 網友意見兩極

近來萬物齊漲，店家也紛紛吹漲價風，有位女網友在一間早餐店點了一份漢堡蛋，「蛋要半熟」，結帳時卻比標價貴了5元。網友疑惑「漲價了嗎」，老闆卻回答，「漢堡蛋全熟的是35元，半熟40元，因為半熟還要顧太麻煩了」。她聽完很傻眼，在臉書爆廢公社PO文想聽聽網友的意見。

他好奇歐美「不戴口罩卻能降確診」 鄉民分享荷、德與病毒共存現況

本土疫情履創新高，清零已不再是首要任務，政府防疫政策也逐漸走向清零模式，但有鄉民好奇，明明Omicron傳染力強，為何歐美不戴口罩確診率卻能持續下降？引發網友討論，意外釣出旅居荷蘭、德國的網友現身說明當地「共存現況」，透露「確診下降」的關鍵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。