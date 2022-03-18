客人怨冷氣出風口聽見隔壁放屁聲 飯店人員：你是抓漏師嗎？

冷氣出風口能聽到隔壁聲？一名飯店服務人員在臉書貼文，表示曾接獲客人投訴住得很不自在，詢問理由後才知道對方反應從房間的冷氣出風口能聽到隔壁的聲音，讓原PO哭笑不得地說「你是抓漏師傅嗎？」有內行人認為共同管線和隔音效果是兩大主因。

原PO在「靠北住宿2.0」寫道，之前接到客人反應能從床上方的冷氣出風口聽到隔壁房的聲音，甚至連上廁所和放屁聲都聽得一清二楚，讓原PO聽了無奈地說「請問客人是抓漏師傅嗎？為何要特地爬高靠近出風口聽隔壁房間的聲音？」

有內行人就解釋管線和隔音是關鍵原因，「飯店設計不良，共同管線+隔音失敗」、「應該是飯店隔音不良，加上客人聽力特別好」、「水道都是通的啊，很多都是這樣，有什麼好奇怪的」、「通風口相連真的一直遇到」。

還有人認為業者應該先檢討自己才對，「這哪一家飯店啊？自己隔音做不好卻靠北客人爬高？住到這種飯店真的十分靠北」、「每次看到這種都想知道是哪間可以避雷」、「隔音差還找理由」、「單純想表示你們飯店隔音很爛而已」。