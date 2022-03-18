汽車儀表板亮「水母觸手斷掉」符號什麼意思？ 他怒：一堆人亂開

會開車也要懂得車輛的狀況，尤其當汽車儀表板上的燈號亮起時，就要知道代表的意思，一名網友在PTT貼出幾張燈號的代表圖型，還形容形狀很像水母，但他不是想問鄉民們知不知道這些代表什麼意思，而是要抱怨許多車主開車時亂開燈，貼文一出引起不少共鳴。

原PO以「儀表板上幾個長得像水母的燈號」為題，表示這些圖型有的很像水母觸手被切斷拿去做海蜇皮的，或者是很漂亮的藍色但又很毒的僧帽水母，但他並不是想搞笑，而是抱怨開車在路上常常遇到許多人打開這些燈，讓對向來車相當刺眼。

他說斷腳水母指的就是「前後霧燈」，主要是下大暴雨或起霧的時候才能開的，藍色水母則是遠燈，是在無路燈或前方100公尺以內無人車的時候才開的，「但現在很多大燈都LED的，遠燈根本可以照個500公尺都沒問題，你知道這個不關的話對向車看到會有多亮嗎？」

原PO生氣的說，日前晚上開車從台北回嘉義，路上不少車子都開著前霧燈，甚至還有開小燈又開前霧燈的，他從對向遠燈打回去還被度方認為是在挑釁，結果換來的是被狂閃遠燈，讓他氣得直罵為何連自己開了錯誤的頭燈，在閃瞎別人卻都不自覺啊？

貼文引來不少車主共鳴，「我有看過車頭8個燈一起亮的，還有像裝了一整支日光燈管的，可能社會黑暗吧」、「試過只開前霧燈不開大燈，根本照不到什麼東西，為什麼會想開？」、「那種八成都前擋隔熱紙貼超黑，燈不全開就看不到路」、「真的很多三寶看不懂」、「晚上亂開燈，結果早上下大雨等該開燈的時候都不開燈」、「開遠燈真的哭，我車又沒貼隔熱紙，都快瞎了」、「不開燈的更討厭」。

根據《道路交通管理處罰條例》第33條第6項，汽車行駛於高速公路、快速公路或設站管制之道路，不依規定使用燈光，可處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰，平面道路可處1200元以上、3600元以下的罰鍰。