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真的好不想動！網友最討厭的家事排行有這些

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
真的好不想動！網友最討厭的家事排行有這些。 圖片來源/unsplash
真的好不想動！網友最討厭的家事排行有這些。 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近二個月內「最討厭做的家事」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議五大最討厭做的家事網路聲量排行。

能懶懶的休息，誰要做家事？相信許多人對這樣的心境深有同感，不過為了維持家裡的整潔，一些基本的家事還是不可避免的，即使再不甘願，還是要爬起來去完成。至於最讓網友討厭的家事排行有哪些，而各自討厭的原因又有什麼？

煮飯備料好麻煩、飯後碗盤洗不乾淨讓人哭

當談到最討厭做的家事時，「煮飯」成為最受熱議的項目，就有網友表示「備料麻煩得要死」、「還要事後清理超討厭的」等，除此之外也有人說到無法忍受油煙味，所以都不喜歡自己煮飯。不過也有網友提出煮飯的好處，如「自己煮真的省」、「怕有殘味買個小抽風扇其實就可以了」，相關話題引起一陣討論。

最討厭做的家事TOP5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
最討厭做的家事TOP5網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

「洗碗」則位居聲量排行第二名，許多網友便分享自己討厭洗碗的原因，不外乎是講到「碗盤的油汙難清洗」的狀況，如有不少民眾表示「每次碗盤都超油，洗都洗不乾淨」、「皮膚本身較乾，常常會洗到脫皮」等，種種不便都讓網友直言是不是該買台洗碗機了？而討厭「掃地拖地」的民眾則認為「掃地時頭髮一直亂飄都掃不起來」、「而且塵蟎會讓自己大過敏」，紛紛表示非常消耗精神與體力。

「洗衣曬衣」也獲得許多討論，其中有人抱怨到「冬天在陽台曬衣服手超冰，夏天又滿身大汗」、「真的是對矮個子很不友善的家事」。最後，「倒垃圾」也是許多人心中討厭的家事之一，「追垃圾車」則成為討論重點，網友就提到「下班時間根本來不及」、「每次都要配合時間」，另外也有人說「包垃圾時那個異味我受不了」，但也表示雖然辛苦，卻又不得不去做。

雖然做家事需要花費額外的時間與力氣去完成，但為了家事的分工平等，不妨轉換一下心情，戴上耳機，用音樂撫平做家事的不情願與煩躁感，再想著做完家事後的整潔清爽，是不是就燃起一股動力做家事了呢！

觀看原文→https://bit.ly/3CQbgXV

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

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