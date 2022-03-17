拜拜供品遭偷 他求問網友：會想報案抓小偷嗎？

日前有網友在PTT發文指出，自己拜拜的供品被偷走，但轉念ㄧ想「也許現在生活不好的人很多」，讓他動了惻隱之心，決定先找里長或廟公調閱監視器確認小偷身份後，再另行打算，而他也詢問眾人「如果是你拜拜東西被偷，會想報案抓出小偷嗎」？

網友表示，他在晚上前往土地公廟拜拜，供奉了兩罐洋芋片、一桶兩公升的牛奶及一堆東西，接著到雜糧行買雞蛋、社區大樓下運動跑步，想不到15分鐘後回來發現價值200元左右的東西被偷。然而他心想或許是艱苦人所為，因此決定先找里長或廟公確認身份，「生活狀況不好的那種就當作沒這回事，或是改天遇到買東西送他們，但如果是一些不缺錢的，也許就去報案吧」。

文章底下，有網友支持原PO的做法，「我猜的啦，我覺得會偷應該是不得已肚子餓沒飯吃，但是找警察等於會公訴罪吧？找里長去調監視器還可以搓掉不要提告」、「我也會想知道偷東西的人是誰，再決定要不要報案」。

有人則直接安慰當作做善事，「兩百沒差啦」、「我就當救濟了」、「拜拜的話，不會。如果是進超商吊在機車上的東西，會」、「當跟他結緣，別拜太貴的東西有些生活不好的會拿」、「廟方拿去做善事了吧，不要計較這些，當多做善事」、「不會，我想或許他真的很需要食物」、「如果是一般的食物，金額也不是很大的話，真的就當作救濟生活困苦的人了」。

但也有人堅持報警處理，「我會報案欸，不會姑息這種行為，一次兩次食髓知味，然後就成慣竊」、「廟裏供品也很多那種缺德的老人會偷，看準沒人會為了幾百塊的東西報警」、「我才不會自我安慰對方很窮，偷東西的人貪心居多」、「不告就是姑息養奸」、「窮困不能合理化竊盜」。