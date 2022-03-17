童餐廳地上爬被熱湯灑到釀父母大罵服務生 網嘆：恐龍家長

小孩年紀小在外難免不受控，但父母也要顧好小孩，以防造成意外或帶給他人麻煩。一名網友在「Dcard」發文表示，日前出門吃飯時遇到一對父母放任小孩在地上爬，害店員在推車時不小心撞上，並讓熱湯灑在小孩身上。孩童父母對服務生破口大罵，後來店員及經理也向孩童父母道歉，讓原PO發文表示：「現在的父母邏輯是不是都怪怪的」。

該網友表示，去火鍋店用餐時，遇到一對父母任孩子在地上爬，卻不制止。店員推著有熱湯的推車時，因視線死角，不慎撞到小孩，讓熱湯淋在小孩身上。服務生不斷道歉，並馬上處理。但孩童母親卻說：「欸你們真的很誇張欸，雖然我的小孩坐在走道上面固然有他的不對，但你推餐車應該也要看路吧」。

後續店經理和兩名服務生也出面道歉，事件讓原PO滿頭問號，發文表示，「你也知道你的小孩在走道上爬不對喔？你放任你的小孩在走道上面亂爬就算了，餐廳環境也不是多明亮，餐車也是黑的又有死角，你怎麼會覺得服務生在忙的時候還要注意走道有沒有小孩啊」。

網友們留言表示這種行為實在令人傻眼，「恐龍家長，小孩之後學校師生的惡夢」、「遇到這種家長都覺得很傻眼…」、「真的很多這種家長欸，完全放任小孩然後做自己的事。我之前在百貨公司的麵包店打工也遇到一大堆，爸爸在旁邊滑手機，媽媽自己在看麵包，他們的兩三個小孩就在旁邊瘋狂亂跑亂衝還尖叫」、「現在真的滿多奇葩父母和小孩的」。