他嘆無印良品原子筆「改版縮水」 手寫族偷偷改推心中愛牌

每個人求學期間皆會使用到筆，自然會有人對筆相當講究。日前有網友抱怨無印良品新版的筆大不如前，不僅筆芯不通用，墨水還減少，讓他大嘆「跟以前差太多了吧！」

網友在Dcard發文表示，無印的筆簡約有質感，書寫、轉筆也相當順手，市面上無出其右，但他近期發現無印的筆出新版，不只筆芯不通用，連墨水也減少，「不管是筆芯長度、墨水液面高度，還是筆芯的管徑，能縮就縮，能短就短，不知道有沒有少一半去」，他指出以前一支筆芯能撐至少一次段考，現在使用一星期墨水就見底，「買寶特瓶飲料都規範，還知道要看標示內容物多少毫升，筆芯這種東西好像從來不用標示的？」

文章底下有網友表達認同，「換新的之後我就沒買過了，本來當初也算跟風買」、「無印的雖然不會爆水，但我很常剛用沒多久就開始寫不出來，超級阿雜」、「上次買筆芯回家，結果是斷水的」、「之前買過超扯，蓋子還蓋著喔，可是墨水就從筆蓋縫隙流了出來」、「我之前買過兩三支，還沒用完就開始漏水，氣死」、「我也是後來就不買了，六角筆好像也不一樣了（我的六角筆還是舊版，我覺得舊版不論是外型還是筆芯都比新版好，但好像也買不到筆芯了，沒水大概就要被淘汰了」。

有人則順帶提到其他品牌，「可以偷偷推juice筆嗎，真的好寫，握筆的地方也不容易手痛手酸」、「juice up也讚，只是比較貴一點，寫出來的字真的比較漂亮」、「現在都用zebra，超好用」、「超級果汁筆才好轉好不好，無印太輕不好轉」、「Uni是顏色比較柔和，墨水潑到水不會糊，雖然舊版斷水跟噴水很常， 但換新筆尖以後問題更多」。

網友表示無印新版筆芯的管徑減少。圖擷自 Dcard