他在公司待5年沒被加入群組問「該如何調適？」 網卻大讚：可喜可賀

不少公司會使用line群組，不僅會有工作群組還會有聊天群組，一名網友在公司已待了5年，最近卻意外發現居然有個聊天群，但自己未被邀請加入群組中，令他不忍不住詢問網友們，「該如何調適？」，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在PPT「八卦版」發文，他待在同間公司5年了，最近意外發現公司有個在裡面聊八卦、廢話的line群組，公司總人數有50人、群組有42人，等於有8位沒有被邀請加入群組，知道後令他有點錯愕，於是想問問網友們，「該如何調適心情？」，不少網友直呼，沒加入群組是好事，「超爽的」。

網友紛紛羨慕原po，「這樣不是很好嗎？不用看到主管」、「你剛工作嗎？這種超爽的好嗎」、「可喜可賀，遠離是非」、「還不賴阿，置身事外，下班就不認識了」、「你沒被職場荼毒過？這樣才好，輕鬆到爆」、「身在福中不知福」、「能不加就不要加，相信我」、「第一次看到有人想主動加入公司群組，真超爽的，在公司群組=隨時在上班」、「你根本人生勝利了知道嗎？」、「天選之人，不知道多少人羨慕你」。

有網友則認為，加入這種群組對自己沒益處「都五年了還不在群組，表示那個群根本不重要」、「同年紀的話有自己群才是比較有八卦的，這種大群老闆講一句話下面一推OK就煩了」、「這種就情勒群組而已」、「還沒加入失落，加入了就變專屬菜鳥打工仔，自己想想」、「你不知道下班直接走人，不用被同事煩，是多麼舒適的一件事」、「主管po冷笑話還要回應，你知道多尷尬嗎？」、「這種群組都在講廢話而已，加入對自己身心健康沒幫助」。

不過，有網友表示，「你還要先扣掉主管...除非你也是之一」、「你要不要算一下你們公司管理職是不是7人」、「難道是因為你是主管？」，有網友則分享自身經驗，「我也遇過這種狀況，但當時我拿的薪水比在群組裡的所有人都高，所以我根本不在乎有沒有被加進群組，給你參考」。