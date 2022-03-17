竹北遠百停車場遇「三角洲」鬼打牆出不去 網曝解方：別看地上箭頭

去百貨或大賣場的時候，都會停地下停車場，但停車場複雜的標示卻常常讓機車騎士和駕駛一頭霧水。一名女網友去竹北遠百，正要回家時，發現地下停車場的標示讓她出不去，引起不少網友共鳴。

一名網友在臉書社團「新竹大小事」發文，她去竹北百貨公司踩點，要回家時，看到地下機車停車場的標示，只見照片中，箭頭標示往前走，但對面的箭頭卻又表示往回走，令她不禁傻眼直呼，「讓我出不去」，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「當我一直以為公家單位才會規劃無腦的交通動線時，這真的有改變我的觀念」、「有一種，我要進去，我又出來了，我要進去，我又出來了的感覺呀~」、「我也有一樣的困擾…又莫名奇妙的騎回入口…」、「內心的箭頭應該是一直叫妳回去繼續買」、「地上可能有機關，直接掉下去」、「消費得滿額，地上指標才會正確顯現。乖乖回去繼續消費吧！這可是最新的黑科技…」、「三個箭頭中間有個傳送點，騎過去可直接傳送至出口」、「難怪那邊有個sos電話，跑到三角洲了」、「前幾天也迷路在裡面....結果出口超不明顯」、「台灣的百慕達原來在竹北」。

有網友解答如何抵達，「這張照片，往11點鐘的方向騎去就到出口了啦！連我阿嬤都比你強…」、「要跟著牆上標示走，裡面地上箭頭設計…」、「建議不要看地上箭頭，只要看柱子上的出口指示，很快就可以過關了」、「看不懂箭頭沒關係，教妳一招，沿著右側一直走就能走到出口」。