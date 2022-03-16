她買房11年...前屋主突提出「1要求」 網秒揪真相：失智了

買房逾十年，遇到前屋主突然說要取回交屋前遺留下的東西，該怎麼辦？一名女網友表示，11年前決定買下跟女房東租了6年的房子，交屋前已確定女房東（也是前屋主）有把「屬於她（女房東）的物品帶走」。殊不知最近卻接到前屋主的消息，指出還有「一件親手織的毛線衣跟披肩」要求歸還，無奈之下只好上網求助。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文，提到「前房東也是前屋主，說她在二樓靠近天花板的置物櫃，放了一件她親手織的毛線衣跟披肩，請我歸還給她」。原PO聽完相當傻眼，因為自己先是向該名女房東租了6年的房子，期間都沒聽房東提起「毛線衣跟披肩」。之後決定買下來住，一晃眼也過了11年，交屋前原PO有交代房東把屬於她自己的物品帶走，若沒帶走會當成垃圾處理。

如今，前房東回過頭來向原PO索取「一件毛線衣跟披肩」，還態度強硬要求原PO「一定要歸還」，甚至補充「若是丟了，一定要找出撿走的人」，讓原PO相當無奈「我不是不想幫她，而是17年了，妳叫我上哪兒找呢」，也好奇這件事情若是發生在其他人身上，會怎麼回應該名前屋主？

網友們看完原PO遭遇，一致斷定前屋主「極大機率是失智」，「可能退化了，時空錯亂了」、「這真的是失智症的症狀，失智症會出現時序錯亂的狀況，你說的17年前，對他來說可能只是17天前的事」、「失智症狀！因為我媽最近也是這樣，請她家人帶去看醫生，否則她絕對會跟你沒完沒了」、「可能老了開始痴呆，有一種是時序錯亂，雖然是在當下，可是腦子裡會卡住在過去某點的某件事情，對她就像昨天或是早上一樣清晰」。

有網友奉勸原PO「不必理她」，「沒憑沒據的不用理她啦！她也不能怎樣」、「房屋所有權在你身上，她沒有帶走的算充公、算廢棄物」、「我會直接封鎖她，再來鬧就是報警了」。

有過來人提醒原PO要小心當中的陷阱，「房東很愛來這招，大學跟同學在外面租房也碰到類似的事情，最後就凹你不退押金」、「請她出示衣服的照片跟擺放位置的照片」、「在法律上點交完成了，剩餘的東西就不會是上一任屋主的東西」、「叫前屋主付物品的租金，畢竟也放了17年，租金給齊再說」。