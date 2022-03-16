長官搞事警察越當越迷惘 基層暴氣「寧願回鄉開永和豆漿」

求學辛苦考上警察，沒料到實際執勤鳥事一籮筐。一名警察抱怨自身經歷，分局長弄出鳥政策，所長沒半個敢吭聲，酒測攔到賓士8+9駕駛不配合也束手無策，他坦言「當警察越久，越覺得道德界線越模糊」，寧願回鄉開一間永和豆漿，一席話激起不少同行共鳴。

該警察在社群平台Dcard上以「我好迷惘」為題發文，純粹是為了賺錢來做這份工作，自認道德並不崇高，但因碰上各種鳥事而倦怠，「一開始有點成就感，近期只覺得做好又怎樣？」，尤其是分局長弄出鳥政策，多位所長沒半個敢吭聲。

警察也越來越厭煩部分民眾，嚴重到出現檢討被害人心態，例如車主後車廂不鎖東西被偷、摩托車鑰匙沒拔後報案，他內心會覺得「被害人到底在幹嘛？」，路上執行酒測攔下駕駛「一堆開著賓士載著漂亮的+9妹，我在哪裡叫他吐氣，他們在那邊嬉鬧，我也拿他們沒轍」。

他自身工作範圍大到抓姦、抓通緝犯，小到抓口罩再到菜市場站崗，並抱怨「交整（特定時地交通整理勤務）明明沒有我也不會怎樣，到底每天去馬路當猴子衝殺小？」，還遇到民眾要求「幫我去開他單，因為他惹我我要檢舉他」，令他大罵「馬的我是來照顧這些巨嬰的嗎，整天跟人家起衝突」。

該警員也質疑近期兩件開槍事件，「我們沒資格開槍？歐不，不是沒資格，是很嚴苛，開後沒人會幫你，從頭到尾只有你一個人」，他看到嫌犯被射成植物人，其父母卻要檢討用槍時機，他一肚子火「我先檢討你怎麼當媽的，一個小孩教成那樣？」

更辛酸的是該基層每天加班，下班再幹，透露「因為不想給我們備勤，要我們去巡邏，上班接到的案件，只能下班再處理，再問你下班怎麼還上知識聯網」，直言「反正我沒動力了，等我找到其他事情幹、存到錢，馬上會離開，林北寧願回家鄉開永和豆漿，也不要跟你在派出所當你們升官的棋子」，強調自己並非不想當警察，是希望別做表面給高層、議員、民眾們看，「打著行政協助的名義，指使警察做一堆怪事，老子只想維護治安」。

同行網友紛紛感嘆「整個社會的氛圍也是大聲就贏了，警察真的不好做」，還有人安慰「我已經放棄警察的榮譽感了，每天記得簽出入就好，事情做重點不要做太滿，保護自己健康第一、不陷入官司紛爭為第二」、「安全下莊才是王道，什麼打擊犯罪伸張正義都是假的」、「感同身受，小弟已先離開」，消防人員則說「本來以為當初走錯路，現在想想好開心」。