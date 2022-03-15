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麥當勞驚見「神秘軌道」穿梭2層樓 店員揭真相：功用非常大
知名速食店龍頭「麥當勞」因為點餐、出餐快速又方便，是不少外食族的用餐選擇之一。近日有網友分享，在麥當勞消費時，看到店內裝有「神奇軌道」，驚訝之餘也用手機錄下送餐畫面，讚嘆道「現在麥當勞變這麼進步的嗎」，意外釣出店員解答真實用途。
原PO在抖音分享一段視頻，只見麥當勞店員把餐點裝進外帶用的紙袋後，由輸送帶的夾子夾緊，接著就沿著長長的軌道，把餐點運送到下一層樓。整個過程非常快速順暢，宛如觀賞日式料理店的迴轉壽司或是機場的行李輸送帶一般，十分療癒。
不少網友看了相當興奮，留言說「好特別沒看過餒」、「高科技」、「好玩」、「第一次看到這個耶」、「麥當勞也要坐雲霄飛車」。有網友眼尖發現，影片中的廚房視角很像新北市三重區的某家麥當勞門市，「在三重自強路一段&正義北路」，也有網友分享「桃園遠百也有」、「這軌道在台中市南屯區黎明二店也有」、「七、八年前板橋重慶麥當勞就有了，可惜倒了」。
當然有麥當勞常客笑說，「這不是很久以前就有了嗎？」、「20年前就有囉」、「一直都有啊！通常製作餐點的後台在二樓，就會有這個機器」、「我國小的時候都會特別去學校附近的麥當勞看這個」。
網友們熱烈討論之餘，有店員現身解答說「老房子改建的麥當勞就會有，由於空間有限，所以規劃成一樓是點餐櫃台，二樓是廚房，輸送帶把做好的餐點送往一樓」、「空間不足有上下樓層的麥當勞才會用這種設備，功用非常大」。同時，針對有網友質疑說飲料份量太重，裝進紙袋可能導致承載力不足而輸送到一半就破掉打翻，店員也強調「飲料機都會設置在一樓點餐的櫃檯區域」，因此不用擔心飲料會從輸送帶掉下來，或者拿到灑漏出來、只剩半杯的飲料。
@kkhdmc
現在麥當勞變這麼進步的嗎⋯⋯♬ WAVE（Prod by 张杰峻） - 花欲燃
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