搬家師傅主動給折扣竟被嫌貴 他崩潰：我難道不用工資？

民眾搬家時，有些人會選擇請搬家公司，但若價格談不攏，恐怕會引發業者與雙方不悅，日前一名搬家師傅表示，他秉持著「把客人的傢俱安全保護好，一切就值得」的理念工作，沒想到卻遇到嫌東嫌西的客人，他認為已經有給對方折扣，卻仍讓顧客不滿意。

一名網友在臉書社團「爆怨2公社」發文，他自述踏入搬家工作已有4年多，工作中期有些職業倦怠，但他的師傅告訴他「要從事這份工作，就要把它當成興趣」，於是他轉換思維，秉持著「要把客人的傢俱保護好，搬入客人新家直到定位完成」，看到客人滿面笑容地道謝，他就覺得「一切都值得了」。

但令他崩潰的是「有些顧客喜歡嫌東嫌西」，搬一車傢俱要4800元，顧客載了2車共9600元，加拆裝費用要400元，原PO打折算顧客9000元，不料對方卻嫌貴，讓他難過表示「我難道不用油錢？不用工資？不用被公司抽成嗎？」

對此，有網友建議他「工作之前先簽合約，或是錄音口頭協議的對話」、「通常就是沒列舉出來，顧客就不知道賺錢人的辛苦」，也有人安慰他「搬家公司真的很辛苦，所有家具電器都要包膜，還要小心不被碰撞，如果碰到沒電梯的還要爬的要死，每一行都要自己的專業，最好事前就把價錢講好簽約，辛苦了」、「搬家超累也超強的好嗎？」、「該給人家賺的就要給人家賺，我覺得報價不要太誇張，我都能接受，畢竟搬運是苦力活！自己開心搬新家，就要付出相對的勞務費用，板主還主動打折，很佛心了！」