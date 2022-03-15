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搭高鐵遇到孩子哭鬧 女乘客向母子喊：不能接受妳們坐我旁邊

聯合新聞網 / 綜合報導
一名乘客在搭乘高鐵時，發現有女乘客要求哭鬧的孩子與母親「不要坐在旁邊」。聯合報系資料照
一名乘客在搭乘高鐵時，發現有女乘客要求哭鬧的孩子與母親「不要坐在旁邊」。聯合報系資料照

家長帶年紀小的孩子搭大眾交通工具，最怕孩子在路程哭鬧，除了要安撫小孩外，還會擔憂影響到其他乘客，不過如果周遭的人能多點包容心，也許能減輕父母的負擔。日前一名網友指出，他在搭高鐵時，發現一位女子對著正在安撫女兒哭鬧的媽媽說：「我不能接受哭鬧的小孩跟妳坐在我旁邊」，讓原PO傻眼直呼「理智線差點衝出我的腦門」。

一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，他在週五搭乘高鐵自由座，人潮雖然有些擁擠，但還不到滿座。突然他聽到一陣小孩的尖銳哭聲，內心才剛想著「不妙」，就看到一位媽媽往前方的博愛座走去。

只見這位媽媽抱著不到兩歲的小女孩，依照原PO帶過2個孩子的經驗，他推斷小孩是想睡覺，只是想在睡前把精力發洩完。沒想到這位媽媽坐到博愛座後，她旁邊一名年約30歲女性突然開口向這位媽媽表示「不好意思，妳的女兒這樣哭鬧，我不能接受哭鬧的小孩跟妳坐在我旁邊」。這位媽媽聽了後，不知所措地把正在哭鬧的小孩抱出車廂外。

原PO指出「小孩從新竹哭到台中，媽媽極力安撫」，感覺那位媽媽是不想打擾到別人，所以才會離開車廂。原PO透露，當下聽聞那位女性要求媽媽離開的瞬間，「理智線差點衝出腦門」，他認為對方應該感受一下為人母的辛苦之處。

網友看了後，留言表示「沒有同理心的人真的很多，小孩子哭鬧難道是爸媽能控制的嗎？」、「我寧願騎車載孩子出門，也不願意搭火車，或公車這些大眾交通工具」、「我覺得孩子的媽媽若有努力安撫孩子，就沒什麼好責備的。最討厭的是那種孩子哭鬧，但家長還是無動於衷，那種會讓我理智線斷掉」、「又沒叫她讓座有什麼好不能接受，自己不能接受可以自己換位子啊~憑什麼叫人不能坐」、「希望那位媽媽別放在心上，安撫哭鬧不止的孩子真的很辛苦」。

但也有人坦言「如果是我，我也不想旁邊有小孩哭」、「我也無法接受旁邊有小孩哭鬧，因為有高分貝噪音我會偏頭痛，所以我選擇自行開車，不會搭乘大眾運輸工具！畢竟有時候無法避免這種狀況」、「我倒是挺敬佩這位女生勇於表達，畢竟台灣人的教育風格，導致很多人都不太敢表達真實的想法與需求」。

高鐵 親子 爆怨公社

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