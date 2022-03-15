北藝中心完工 他問「劍潭大蛋好看嗎」網掀論戰

在2014年開始興建的台北表演藝術中心，建築是由普立茲克建築獎得主荷蘭OMA建築師事務所雷姆·庫哈斯(Rem Koolhaas)與奧雷·舍人(Ole Scheeren) 所設計，設計理念是來自士林夜市旁的「鴛鴦麻辣鍋」，取火鍋在有限的空間內，能容納十多種食材的象徵意涵，不少人期待成為「台北朝聖地標」，但也有網友戲稱外型像「蛋」、「腫瘤」，日前一名PTT網友好奇發問「大家真的覺得好看嗎？」

位於劍潭站的台北表演藝術中心，在2016年曾停工過，從3月11日至5月15日試營運，預計在7月啟用、8月正式開幕，去過的網友指出，雖然這棟建築有被CNN報導過，且是世界受矚目的建築之一，但他仍覺得不那麼好看，並好奇大家對這棟建築物的評價。

對此，有人稱讚「比它難看的建築太多了，這還好」、「其實不錯，那區有變乾淨變高級的感覺」、「很好看，裡頭設計很多巧思」、「其實還不錯看」、「近看其實還不錯」，但也有人認為「是真的滿醜的」、「醜爆」、「像貢丸」、「感覺像腫瘤」、「真的好醜」、「完全沒有美感，醜爆」、「不懂這個美感在哪」、「靠近的時候壓迫感很重」、「不知道設計師在想什麼」、「每次看都覺得像腫瘤」。