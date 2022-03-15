台灣最冷門車是哪牌？網點名「奇瑞」：路上從沒看過

汽車品牌眾多，名車滿街跑已經不稀奇了，但冷門車倒是真的很少見。近日，有網友討論台灣最冷門的車款是哪一牌，有許多網友就點名「奇瑞」汽車，幾乎整個月在路上都遇不到一台。

網友在PTT以「最冷門的車款是哪一牌的?」為題發文，好奇有哪些汽車品牌，雖然有在台銷售，但卻從未在路上看人開過，原po先是點名奇瑞、別克、TOBE、寶騰都很冷門，但唯獨「奇瑞」這品牌還真的沒在路上看過。

文章曝光，引發熱烈討論，多數網友也認同奇瑞越來越少見，「只有看過舊款的奇瑞，但也的確少」、「奇瑞幾年前還看的到」，也有專業網友貼出數據，從監理站的廠牌分類查詢來看，以有正式發售為準，台灣最冷門車應該是奇瑞（勝榮），目前大概還有350台。

另外，也有網友們表示，「停產的不算，DS超少看到」、「SAAB，只看過門市，路上沒看過」、「Alpine呀，A110台灣到底有沒有人買」、「寶騰蓮花」、「Dacia跟Morgan還有俄系車」、「我只有在監理站考職業小客車遇到過」。