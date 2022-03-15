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高中生不收餐盤還嗆「顧客是上帝、自己收很蠢」 他氣炸問：公德心呢？

聯合新聞網 / 綜合報導
餐廳示意圖／ingimage
餐廳示意圖／ingimage

一名網友在《爆怨公社》貼文表示，自己前幾日去速食店用餐，正巧碰到一群高中生正要離開，原本想要等他們收拾完桌子再去使用。卻發現他們沒打算收便要離開，他請他們收拾乾淨，沒想到不但被回絕，還遭嗆「顧客就是上帝耶」，讓他大呼「拜託有點公德心。」

該網友表示，他剛到時，發現那群高中生應該是坐了滿久，他們4、5個人把兩旁的桌子合併起來，滿桌殘餘的食物飲料，他看著他們已經在收拾東西，便想去點東西，讓朋友先幫忙佔位子。等他回來時，卻發現自己的朋友和那群高中生不知道在僵持什麼。

他細問才知，原來那群高中生不打算收拾便要走人，被朋友攔下來。朋友對他們說，請他們收拾乾淨，還有別人要使用這個位置，結果對方反回覆，「你不會收喔，我們幹嘛要收，花錢來這邊吃東西又不是工作人員。」網友就回他們，「對，我們不是工作人員，我們是消費者，那請問為什麼我們要收拾你們製造的廚餘？？？」對方則回嗆，「那你們去找服務人員來收啊，去美食街吃東西也都是那些清潔工再收，幹嘛要我們收，顧客就是上帝耶，自己要收不是蠢嗎？」一群人便走掉了，留下無奈的網友和他朋友。

該網友因此無奈的說，過去比較少遇到類似情況，但近幾年越來越多，尤其他家附近，每次學生來這邊，就是留了原地一堆的垃圾，還有各種手搖飲，鋁箔包飲料、鹽酥雞各種垃圾被遺棄順帶留下，拜託有點公德心好嗎？

大部分網友都對這樣的行為搖頭，認為「可以直接去學校投訴」、「連我家三歲小孩都會自己拿去丟」、「過兩天就有家長叫小孩鞠躬道歉，然後說我家小孩很乖了！」、「現在很多餐廳跟百貨公司都是自己收了」；但也有人表示「店家沒把遊戲規則講清楚，不能怪他們」、「如果店家有貼『客人使用的餐具　請拿到ＸＸ地方放好』我會收，他沒有貼我會覺得那不是消費者的工作了」、「沒關係，之後速食店統一有人收，只是內用價格再漲20%服務費，看他們怎麼吃。」

高中生 爆料公社 速食

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