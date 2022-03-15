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她嫌便當全是「大地色」食慾全消 網看照片驚呼：這個超讚

聯合新聞網 / 綜合報導
網友抱怨便當主菜、配菜的顏色，讓人看了完全沒胃口。圖擷自《爆廢公社》
網友抱怨便當主菜、配菜的顏色，讓人看了完全沒胃口。圖擷自《爆廢公社》

便當是許多外食族解決一餐的主要選擇，除了主菜外，配菜也是一門便當店的重要學問。一位女網友發文抱怨，肚子很餓買了一個便當，打開一看全是「大地色」，讓她覺得好失望。照片曝光，網友一看直呼「這項很讚」。

日前一位住在台南的女網友在《爆廢公社》發文寫道，肚子餓了，滿懷期待的打開便當，掀開後「看到這個大地色配色，我突然覺得好失望」，從圖片中可看到便當盒內有主菜及三樣配菜，分別是雞排、豆干丁、豆芽菜、豆皮，除了白飯外，顏色很一致。

貼文一出，許多人驚呼「配菜真的不OK」、「這種配色瞬間沒食慾」、「那配菜真的有夠敷衍」、「滑過去還以為是貓砂」、「沒有綠色蔬菜覺得不行」、「配色真的很重要」；還有人笑言「老闆可能覺得你五行缺土」、「這是補充土系能量」、「先預習一下月底吃土的顏色」。

但也有網友持不同看法，覺得「這雞排太誇張了啦」、「有那塊肉我就覺得很棒」、「排骨超大塊的」、「主菜夠大給過」、「看起來超好吃的」；也有感嘆「又要配色，還要美味，還要兼顧營養，更不能賣太貴，便當店太難了」、「這時機有得吃就別嫌棄了」。

便當

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