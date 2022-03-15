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連救護車都禁入？枋寮路牌標示「3種車」不准走 當地人曝原因

聯合新聞網 / 綜合報導
枋寮路牌標示「三車禁入」，引起網友好奇討論。 圖／爆料公社
枋寮路牌標示「三車禁入」，引起網友好奇討論。 圖／爆料公社

到外地遊玩，由於不熟悉路況，通常都要依靠導航和當地路牌才能抵達目的地。近日有民眾發現屏東一處村莊竟於路口立牌公告「三種車輛」禁止進入，讓他驚訝不已「怎麼會有這種道路」。

日前臉書社團「靈異公社」上出現一張路牌照，大字列出「禁止進入」道路的車輛，除了靈車、靈車隊伍外，竟連「救護車」都列在其中，該路牌還是屏東縣枋寮鄉公所製，讓原PO十分好奇，照片曝光後也吸引網友討論。

不少人表示沒見過類似路牌，「第一次見」、「在那邊當了一年十個月的兵，居然不知道」、「救護車也不能進入太扯了吧」，也有人猜測「學校或是婦幼醫院吧，太吵會影響嬰幼兒睡眠跟學生學習」、「因為那條路都是住家」，熟知狀況的網友直接解答「那邊是火葬場的出口，路很小，難閃車，所以設告示牌」、「就是火葬場外的路啊」、「這是開往天堂的道路」。

當地居民進一步解釋，「進去火葬場跟納骨塔有另外開闢道路，寫這樣就是為了不讓那些車子，打擾到裡面玉泉村的人民們，救護車應該也是接送大體的，並非是救人的」、「原因是因為裡面有一條可以通往火葬場的小路，火葬場有其它專屬道路可以過去，所以設立這個牌子只是不要讓這些車子為了抄捷徑走小路每天經過附近居民的家門口打擾居民而已」。

同時當地人也表示，小路「真的很小條」，「旁邊產業道路只有一台車寬，常會有在地的從小路進去就沒辦法會車，所以殯葬車輛要從沿山公路那邊進去枋寮殯儀館。但是導航都會帶人從台一線戰備跑道那邊進去，就會看到這塊牌子」、「這條我開過真的有夠小條」。

網友也解釋，路牌上的「救護車」其實是指「接體車」，現在救護車已不能載送遺體進殯儀館，否則會被開罰，該路牌疑似因設立年代較早，並未更正用詞。

殯儀館 火葬 靈異公社

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