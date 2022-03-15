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他列5點給竹科新鮮人 苦勸「要生活品質就不要來」

聯合新聞網 / 綜合報導
竹科優渥的薪水吸引不少工程師就業。聯合報系資料照片
竹科優渥的薪水吸引不少工程師就業。聯合報系資料照片

竹科是台灣發展高科技的重鎮，優渥的薪水也吸引許多理工人才就業。然而，日前卻有在竹科工作的網友詳列5點新竹生活機能不便之處，奉勸社會新鮮人三思，「如果對生活品質有所要求的人建議不要到竹科」，並表示自己目前交接中準備離開。

網友在Dcard分享，他在新竹工作的2年中，僅有薪水讓人欣慰，對生活只滿懷厭惡，並列舉5點詳加解釋。原PO首先指出新竹的食物完全不划算，「距離交通、停車大多不方便，花了大把時間吃到的東西也不過就算好吃的程度」，再表示居住品質不佳，不僅租屋費連年上漲，越靠近竹科越貴，普遍又都隔音不佳、潮濕的違建，「想要有居住品質就乖乖的拿通勤時間換」。

接著原PO抱怨新竹路小、車多、違停多、人行道少、道路設計詭異休閒娛樂場所也寥寥無幾醫療資源更是稀缺，「之前過年時需要看牙醫，查過衛福部公布的過年期間看診（扣除急診）的診所，雙北、桃園、台中都有不少，結果新竹0，讚喔！」種種因素讓他直言「新竹就是個有很多科技產業、物價急追台北的鄉下」。

許多網友認同新竹的交通有待加強。記者張裕珍／攝影
許多網友認同新竹的交通有待加強。記者張裕珍／攝影

底下網友普遍認同原PO的想法，「只能工作的老城市，交通基本沒救，新竹讓火車走地面，行人跟汽機車去鑽地下道還要斜坡等紅燈」、「小七65微波食品贏過一票新竹食物」、「有時候覺得新竹若不是產業關係，發展其實滿慢的，也沒什麼新的東西」、「新竹先把交通搞好吧，紅綠燈設的亂七八糟，一堆紅燈都要原地等3次」。

也有人緩頰，「左鄰右舍幾乎都是園區家庭，大家素質水準差不多，里長服務也超積極，大小問題都會在line上回答」、「我覺得竹科工程師行車禮儀很好，待過高雄台中都是行人禮讓汽機車，差點被撞還不能嗆聲不然怕被砍」、「住的位置正確還是能有品質的，我住竹車周邊，生活上該有的店應有盡有」、「新竹不是直轄市呦～怎麼會跟台北之類的一起比較呢」。

Dcard 新竹

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