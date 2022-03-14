網紅嫌難吃「打包剩飯」送愛心 他怒：伯伯不是你的廚餘桶

吃到一半吃不下的食物可以給流浪漢嗎？一名網紅在社群帳號上分享限時動態，PO出吃到一間口味很重的餐廳，「肉太多，害我馬上膩掉吃不下，打包走吧」，但下張照片卻轉送給流浪漢食用，嚇壞追蹤粉絲，擔心疫情隱患，直言「超噁心」，沒想到引來大批網友說「有什麼不行」。

該網友看到此舉止被嚇到，在「Dcard」發文質疑「但現在疫情期間，吃不完的剩飯剩菜打包給陌生人吃是對的嗎？」，並為流浪漢著想說「伯伯不是你的廚餘桶！超噁心，萬一自己有傳染疾病怎麼辦？」，他知道當事者出於好心，但可以再多顧慮衛生問題。

一派網友紛紛驚嘆「太噁了吧！而且他也剩太多」、「這個真的會傻眼誒，沒看過把剩飯剩菜包給街友」、「給人家吃剩飯不覺得是愛心的表現」。

不過，許多持不同看法的網友反倒認為「有什麼不行啊，你好煩喔」、「人家伯伯也收下來了沒有嫌棄，干你屁事」、「伯伯可能少了這餐就要挨餓欸」。