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超商店員不給領0元包裹 因他的「名字長達15字」惹禍

聯合新聞網 / 綜合報導
網友名字長達15字，差點因此不能領零元包裹。圖／取自爆料公社
網友名字長達15字，差點因此不能領零元包裹。圖／取自爆料公社

超商取貨零元包裹時，依規定必須檢查證件，確認姓名無誤才可領貨，以避免包裹被他人領取的情況。不過一名名為「林家丞台灣之光財神羅伯特歐薩斯」的男子近日卻無法領包裹，只因蝦皮取貨只能寫「五個字的中文名」，他無法將全名寫入，引發店員疑慮，直呼「下次一定要用貨到付款」。

網友林家丞因在2020年遇到許多挫折，為期許未來順遂，將名字改為「林家丞台灣之光財神羅伯特歐薩斯」，想不到卻因為名字過長，導致他差點無法領取零元包裹。

「林家丞台灣之光財神羅伯特歐薩斯」在臉書爆料公社貼文指出，他近日到超商領取零元包裹，由於蝦皮賣場取貨人姓名只能寫「五個中文字」，但是他的身分證上名字有十五個字，導致店員不肯通融。

他表示，他與店員溝通兩小時，還打給賣家，由賣家向店員說明，店員才願意勉強讓他取貨。他表示，「我又不是打那種暱稱或者是打錯字，明明就是我身分證上的名字，只是因為字數不夠，沒辦法全部打上去，導致身分證不符，真的很傻眼，下次我一定要用貨到付款，不要用0元取件了！」

其他網友則傻眼留言「只能搖頭嘆息，真是另類台灣之光！」、「國家規定就可以改啊！國家法律凌駕於公司規定？」、「付清自取會比較緊慎，不然你就用貨到付款就很容易拿到」、「你可以出示簡訊訂單編號跟蝦皮訂單編號給店員看，照理說店員看了都不會刁難」、「我相信求職時，多數老闆不會想錄取的！」

身分證 爆料公社 超商

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