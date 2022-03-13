阿伯全身穿LV「站路邊舉牌」 網：說不定那是他的房子

常常在路邊會看到有人舉著賣房的大牌子，年紀通常也都不小，有一名網友近日就分享，他看到一位全身穿著名牌的舉牌阿伯，讓他不禁疑惑，「為什麼舉牌可以買得起？」

原PO在Dcard以「全身LV的舉牌阿伯」為題分享，他第一次看到穿得這麼潮的舉牌伯，帽子LV、衣服LV、鞋子是Nike，「為什麼舉牌可以買得起？」他只是開車時在路邊看到，還沒辦法仔細打量，但褲子和包包貌似也是名牌。

網友紛紛表示，「「Youtube頻道『哈哈台』有個阿公超有錢，但他很無聊所以才去舉牌，這位阿公可能也是」、「搞不好是假貨？！」、「我之前做過舉牌的工作，很好賺，只要坐在那邊不要亂跑，從早上9點到晚上5點就可以領到一千，可能阿伯是退休後不知道要幹嘛才做這行」。

也有網友表示，「說不定是老闆自己來站站看」、「可能那是他的房子他自己賣，或是想過濾鄰居，這招蠻強的」、「說不定他也買了一戶」、「我家附近百貨公司清潔人員都是住透天豪宅的長輩，他們說來做身體健康的」、「很多無聊的有錢老人，找工作不是為了賺錢，是為了打發時間」、「無聊沒事出來賺外快的吧？運氣好還可以遇到會跟他聊天的叔叔阿姨，比他一天自己待在家滑手機強」、「不可以小看路邊舉牌、撿破爛、清潔工，因為有可能他的財產還要比你多」。