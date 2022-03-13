菜單上「隨便湯」引人好奇 上菜後讓他傻眼：真的是隨便

有不少店家都有各自的隱藏版菜單，不過有一名網友近日就分享，他到一間肉圓店用餐，看到菜單上有一個選項「隨便」讓他很好奇就點了，沒想到上桌的是一碗滿滿青菜的湯，讓他無言，「真的是青菜（台語）」。

原PO在「爆料公社」分享他前陣子在知名肉圓店點了肉圓，且看到一種湯的價錢比其他貴5元，叫做「隨便」，他心想有可能是豬血、魚丸、黑輪等有的沒的隨便給他幾樣，讓他滿懷期待地等著「隨便湯」的到來，結果上桌的居然是一碗蔬菜湯，「肉圓店賣素食的蔬菜湯！」，他本來想跟老闆抱怨，「但…因為…隨便啦！」

網友紛紛留言，「最近青菜真的蠻貴的，所以算可以啦」、「這個湯我喜歡，外面找不到給這麼多菜的湯」、「青菜湯無誤啊！」、「『隨便』要用台語念啦」、「隨便（台語）等於青菜」、「他看出你都沒在吃青菜，為了你的健康只好如此」、「很營養豐富的湯耶」、「看起來湯頭很甜」、「青菜啦」、「這只是一碗水份比較多的燙青菜吧」、「我覺得很棒啊」、「吃肉配菜是絕配」。