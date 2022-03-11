長期做公益卻被拗還險被坑 他嘆：我看起來這麼不缺錢嗎

有位網友在「爆怨2公社」發文表示，他從16年前就開始替公益團體處理旅遊事宜，社工們也會介紹客人給他。不過日前他遇到一位自稱是公益單位的人，不但向他殺價，後來還希望原PO幫忙負擔全部費用，讓他直呼「我看起來這麼不缺錢嗎」。

該網友發文說道，他一直以來都會幫公益團體訂遊覽車或相關旅遊事宜，和社工相處也很融洽，社工們也會幫原PO介紹客人。不過最近他接到一通電話說想訂遊覽車，對方自稱是公益團體，並問能不能算便宜點。原PO表明他只是服務，並沒有賺錢，但可以幫忙出一千元當作奉獻。

不過對方後來變本加厲，打電話問他能不能全部分擔。原PO認為對方應該有經費可以支付款項，並表明他沒辦法幫這個忙，沒想到對方回覆：「你可以啦！老天爺會祝福你的」，最終原PO仍果斷拒絕。原PO發文氣憤表示：「打來的語氣不好也沒禮貌，更何況我沒見過妳（今天我做公益出錢出力幫忙沒賺錢我都沒關係，但妳有經費又不是沒有）」

網友紛紛留言表示這種行為實在不可取，「這是套路吧，覺得他們很聰明，找這種會願意捐款的通常會禁不起情緒勒索，是最好的下手對象」、「這種很多根本不是公益團體，故意凹的吧，真不要臉」、「有些弱勢並不值得同情，有些並不是真的弱勢，這種人放他們在角落自生自滅就好，為什麼有些人例如我不願意關心弱勢？就是因為這種人，我還寧願去關心流浪動物」。